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Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (16) às 16h na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
15/08/2026 15:00
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Atlético-MG x Grêmio (Arte Lance!)
Atlético-MG x Grêmio (Arte Lance!)
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Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Grêmio às 16h na Arena MRV em confronto válido pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), GeTV (youtube) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Grêmio às 16h na Arena MRV em confronto válido pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), GeTV (youtube) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

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Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Gremio-escudo-onde-assistir
GRE
23° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
domingo, 16 de Agosto, às 16h (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes
Thiago Farinha (RJ) e Rodrigo Corrêa (RJ)
Var
Thiago Duarte Peixoto (SP)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega embalado por um grande resultado na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Galo venceu o Bragantino por 1 a 0 fora de casa e conquistou uma importante vantagem para o jogo de volta, que será disputado na Arena MRV.

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No Campeonato Brasileiro, o Atlético soma 29 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela.

Já o Grêmio não teve compromisso no meio de semana, pois já foi eliminado da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Tricolor vem de vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no último fim de semana, na Arena do Grêmio.

Na competição nacional, o Grêmio soma 25 pontos e ocupa a 14ª colocação.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Grêmio

Atlético-MG x Grêmio
18° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de Agosto, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), GeTV (youtube) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Farinha (RJ) e Rodrigo Corrêa (RJ)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi (Pascini); Alan Franco (Pérez), Cissé, Victor Hugo e Bernard; Alan Minda (Cuello) e Cassierra

Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Nardoni e Villasanti; Amuzu, Pavón e Carlos Vinícius

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