Escalação do Fluminense tem mudanças para enfrentar o Palmeiras
Marcão mantém base da equipe, promove Ganso como capitão e deixa Thiago Silva no banco
O Fluminense está escalado para enfrentar o Palmeiras neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília) no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seu primeiro jogo como técnico interino após a saída de Luis Zubeldía, Marcão manteve boa parte da estrutura que vinha sendo utilizada pelo Tricolor.
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A principal novidade está no meio-campo. Ganso aparece entre os titulares e será o capitão da equipe. Martinelli e Hércules completam o setor.
Na defesa, Igor Rabello e Jemmes formam a dupla de zaga, com Thiago Silva começando no banco, poupado para a Libertadores. Guga e Renê ocupam as laterais. Arana ficou fora da relação por conta do protocolo de concussão na partida anterior.
No ataque, Marcão escolheu Soteldo, Hulk e Canobbio. Savarino, Germán Cano, Rodrigo Castillo, Kevin Serna e Lucho Acosta aparecem entre as opções para o decorrer da partida.
Escalação do Fluminense
O Tricolor vai a campo no Maracanã com: Fábio; Guga, Jemmes, Igor Rabello e Renê; Martinelli, Hércules e PH Ganso; Canobbio, Hulk e Soteldo.
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