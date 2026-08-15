Escalação do Fluminense tem mudanças para enfrentar o Palmeiras Marcão mantém base da equipe, promove Ganso como capitão e deixa Thiago Silva no banco

O Fluminense está escalado para enfrentar o Palmeiras neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília) no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seu primeiro jogo como técnico interino após a saída de Luis Zubeldía, Marcão manteve boa parte da estrutura que vinha sendo utilizada pelo Tricolor.

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A principal novidade está no meio-campo. Ganso aparece entre os titulares e será o capitão da equipe. Martinelli e Hércules completam o setor.

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Na defesa, Igor Rabello e Jemmes formam a dupla de zaga, com Thiago Silva começando no banco, poupado para a Libertadores. Guga e Renê ocupam as laterais. Arana ficou fora da relação por conta do protocolo de concussão na partida anterior.

No ataque, Marcão escolheu Soteldo, Hulk e Canobbio. Savarino, Germán Cano, Rodrigo Castillo, Kevin Serna e Lucho Acosta aparecem entre as opções para o decorrer da partida.

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Escalação do Fluminense

O Tricolor vai a campo no Maracanã com: Fábio; Guga, Jemmes, Igor Rabello e Renê; Martinelli, Hércules e PH Ganso; Canobbio, Hulk e Soteldo.

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Marcão comanda primeiro treino do Fluminense após demissão de Zubeldía, antes de duelo com o Palmeiras (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

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