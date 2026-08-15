Bruno Henrique fora? Veja os relacionados do Flamengo para encarar o Mirassol
Atacante sente dores após trauma sofrido contra o Cruzeiro
O Flamengo divulgou, neste sábado (15), a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Mirassol, no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Maião, pelo Brasileirão. A principal ausência é Bruno Henrique, que ainda sente dores na região do trauma sofrido na partida contra o Cruzeiro, na última quarta-feira (12).
Além do atacante, o Leonardo Jardim também não poderá contar com Nico De La Cruz, Vitão e Alex Sandro. O uruguaio sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e está em tratamento no departamento médico do clube.
Porém, o Flamengo terá o retorno de Luiz Araújo, que se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo.
Flamengo tem quatro desfalques contra o Mirassol
Bruno Henrique segue com dores na região do trauma sofrido diante do Cruzeiro e, por isso, não foi relacionado para o compromisso pelo Campeonato Brasileiro.
- Alex Sandro: segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo.
- Bruno Henrique: ainda sente dores na região do trauma sofrido na partida contra o Cruzeiro e está fora do jogo.
- Nico De La Cruz: apresentou dores na coxa esquerda e exame de imagem constatou uma lesão muscular. O jogador está em tratamento.
- Vitão: segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo.
Veja os relacionados do Flamengo
Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.
Defensores: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Guillermo Varela, Jhonny e Léo Pereira.
Meio-campistas: Arrascaeta, Erick, Carrascal, Evertton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá, Lorran, Saúl e Wallace Yan.
Atacantes: Pedro, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Luiz Araújo.
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