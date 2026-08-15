Bruno Henrique fora? Veja os relacionados do Flamengo para encarar o Mirassol Atacante sente dores após trauma sofrido contra o Cruzeiro

O Flamengo divulgou, neste sábado (15), a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Mirassol, no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Maião, pelo Brasileirão. A principal ausência é Bruno Henrique, que ainda sente dores na região do trauma sofrido na partida contra o Cruzeiro, na última quarta-feira (12).

Além do atacante, o Leonardo Jardim também não poderá contar com Nico De La Cruz, Vitão e Alex Sandro. O uruguaio sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e está em tratamento no departamento médico do clube.

continua após a publicidade

Porém, o Flamengo terá o retorno de Luiz Araújo, que se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo.

Flamengo tem quatro desfalques contra o Mirassol

Bruno Henrique segue com dores na região do trauma sofrido diante do Cruzeiro e, por isso, não foi relacionado para o compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

Alex Sandro: segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo.

segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Bruno Henrique: ainda sente dores na região do trauma sofrido na partida contra o Cruzeiro e está fora do jogo.

ainda sente dores na região do trauma sofrido na partida contra o Cruzeiro e está fora do jogo. Nico De La Cruz: apresentou dores na coxa esquerda e exame de imagem constatou uma lesão muscular. O jogador está em tratamento.

apresentou dores na coxa esquerda e exame de imagem constatou uma lesão muscular. O jogador está em tratamento. Vitão: segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo.

Veja os relacionados do Flamengo

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.

Defensores: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Guillermo Varela, Jhonny e Léo Pereira.

Meio-campistas: Arrascaeta, Erick, Carrascal, Evertton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá, Lorran, Saúl e Wallace Yan.

Atacantes: Pedro, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Luiz Araújo.

Bruno Henrique em Cruzeiro e Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

➡️ Aposte em jogos do Flamengo

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.