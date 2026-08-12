Carlos Miguel vira assunto em Palmeiras x Cerro Porteño: 'Não é normal'
Times empataram em 1 a 1 no jogo de ida
Palmeiras e Cerro Porteño empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O clube Alviverde estava vencendo até os 46 minutos do segundo tempo, no entanto, com falha de Carlos Miguel, o time paulista tomou o empate.
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O marcador sinalizava os 47 minutos da segunda etapa quando Torres recebe na direita e cruza buscando Vegetti. Com leve toque, o Pirata confunde Carlos Miguel, que falha e deixa a bola passar até ir para o fundo da rede. Veja o gol:
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🇧🇷Palmeiras 1x1 Cerro Porteño🇵🇾— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 12, 2026
⚽️ Carlos Miguel (contra)
🏆 Libertadores | oitavas (ida) pic.twitter.com/lZKPa6GLt6
Nas redes sociais, torcedores questionaram a fase do goleiro e sua terceira falha seguida que compromete o resultado das partidas. Veja a repercussão:
que frangaço do carlos miguel kkkkkk— gabi ᶜʳᶠ (@gabibrazs) August 12, 2026
Mano o tanto que é o Carlos Miguel vem frangando isso não é normal não.— 🏆🐷🇮🇹 Richard (@SEPmundial1914) August 12, 2026
Mais uma falha do Carlos Miguel— M182 (@mcaldeira92) August 12, 2026
Pela terceira vez seguida— j (@eu_jai) August 12, 2026
Como foi Palmeiras x Cerro Porteño?
Texto de: Vitor Palhares.
O Palmeiras respondeu em campo ao apoio vindo das arquibancadas e dominou os minutos iniciais da partida. Logo aos dois minutos, Vitor Roque recebeu em progressão e chutou na saída do goleiro, mas a finalização saiu sem força, e Velázquez afastou praticamente em cima da linha. Na sequência, o Alviverde manteve a pressão, mas sem criar chances claras de gol.
Depois, foi a vez de a defesa do Palmeiras vacilar. Emiliano Martínez tocou a bola para Murilo, que não conseguiu afastar na intermediária defensiva. Morel saiu livre, cara a cara com Carlos Miguel, e caiu dentro da área após disputa com o goleiro. A arbitragem, próxima ao lance, mandou o jogo seguir.
Recuperado do susto, o Palmeiras manteve o controle da posse de bola e conseguia avançar até o terço final do campo. Na hora de concluir as jogadas, porém, abusou dos cruzamentos para a área e teve dificuldades nas triangulações. O resultado foi um número baixo de finalizações em direção ao gol. Allan e Jhon Arias, pelos lados, eram os principais destaques do Alviverde, enquanto Vitor Roque destoava negativamente do restante da equipe.
O Palmeiras, assim como na primeira etapa, foi melhor nos primeiros minutos e teve duas chances com Arias para abrir vantagem. Na primeira, o colombiano acertou a trave. Na segunda, desperdiçou ótima oportunidade dentro da pequena área após receber cruzamento.
Em uma confusão no meio-campo, Andreas Pereira recebeu cartão vermelho por agredir um adversário. Mesmo em desvantagem numérica, o Palmeiras abriu o placar com Flaco López. A pressão do Cerro Porteño, no apagar das luzes, surtiu efeito, e a equipe paraguaia conseguiu igualar o placar.
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