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AO VIVO: Assista a Democrata x Villa Nova, pela final do Módulo II do Mineiro, no Lance!TV

Duelo define o campeão da edição de 2026; ambos já estão na elite do estado para o próximo ano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 14:30
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Neste sábado (12), Democrata e Villa Nova se enfrentam pela grande final do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 17h (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), com ambos já garantidos na elite do estadual para 2027. A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

O confronto contará com narração de Lucas Borges, comentários de Felipe Ruggeri e reportagens de Eduardo Statuti, direto de Sete Lagoas. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia uma hora e meia antes do apito inicial, às 15h30 (de Brasília).

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⚽ Democrata x Villa Nova: como chegam as equipes?

O jogo de ida, realizado na quarta-feira (12), também ao vivo no Lance!TV, terminou com vitória do Jacaré pelo placar mínimo. Nos acréscimos da primeira etapa, após escanteio, Maçola cabeceou na trave e Rodrigo Santos pegou o rebote para garantir a vantagem do empate ao Demo. Com isso, o Villa Nova precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para erguer o troféu, enquanto um gol de distância leva a decisão do título para os pênaltis.

Rodrigo Santos - Democrata
Rodrigo Santos marcou o gol da vitória do Democrata na ida diante do Villa Nova (Foto: Reprodução/FMF)

A vaga na final já colocou os dois alvirrubros na elite de Minas Gerais para o próximo ano, após duas grandes semifinais. Diante do Mamoré, que derrubou o Uberaba na fase anterior, o Democrata conseguiu uma virada por 2 a 1 fora de casa, no Bernardo Rubinger de Queiroz, e abriu vantagem. Na volta, controlou o jogo, fez 3 a 1 e garantiu o acesso após três anos no Módulo II, com brilho de Maçola, artilheiro do campeonato com 13 gols, mais do que o triplo de todos os atletas da competição.

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Já o Villa eliminou o Aymorés após vencer pelo placar mínimo em casa e segurar um 3 a 3 eletrizante, com direito a bola na trave do Azulão já nos acréscimos da segunda etapa. Antes, havia superado o Valeriodoce, dono de uma das melhores campanhas do torneio, após empatar por 1 a 1 em casa e vencer também por 1 a 0 fora.

✏️ Mudança no regulamento para a final

Diferente das fases de quartas de final e semifinal, a grande decisão do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026 não dá a vantagem de dois empates ao time de melhor campanha - neste caso, o Democrata. Em caso de igualdade no agregado ao final dos 180 minutos, o campeão será conhecido em disputa por pênaltis.

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O único privilégio concedido ao Demo pela campanha é a oportunidade de definir o jogo da volta em casa, na Arena do Jacaré, a cerca de 90 quilômetros de Nova Lima, cidade onde ficam as instalações do Vila Nova.

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