Marcão explica Ganso como titular do Fluminense: 'Trazer o que achava melhor' Tricolor venceu o Palmeiras de virada no Maracanã

Na primeira partida no comando do Fluminense após a saída de Zubeldía, Marcão falou em entrevista coletiva. O Técnico falou sobre a vitória contra o Palmeiras e explicou o que queria de diferente para o confronto a partir das suas escolhas no time titular. Uma das mudanças foi Paulo Henrique Ganso começando no lugar de Lucho Acosta.

➡️Com gol de virada heroico de Cano, Fluminense bate Palmeiras e ganha força para decisão na Libertadores

Realmente era um jogo decisivo para nós, até pela mudança de espírito, pela energia do nosso torcedor. Nesse momento, era muito importante. O jogo de hoje estava conectado com o de terça-feira, mas a gente tentou trazer o que achava de melhor para essa partida, respeitando o Palmeiras.

continua após a publicidade

— A gente entendeu que precisava controlar um pouco mais o jogo. Nos jogos passados, estávamos correndo muitos riscos, dando muita transição, apesar de hoje também ter sido um jogo de transição. Comecei com o Paulo justamente por isso, porque ele é um cara que controla o jogo, dita o ritmo. Acho que era o momento de ter um jogador que baixasse um pouco essa adrenalina de um jogo de transição de um lado para o outro. O Paulo entrega isso, e foi por isso a minha escolha. Foi pensando especificamente nessa partida, em como enfrentar uma equipe do Palmeiras que gosta muito da transição. Corremos riscos? Corremos. Mas fomos premiados porque os meninos foram brilhantes, corajosos, jogaram para frente, sem medo e entenderam tudo que a gente passou durante esses dias. Foram premiados com uma bela vitória e uma bela atuação. Acho que a entrega de todos fez realmente a diferença. A gente não jogou só com os 11 que iniciaram. Jogamos com o banco também, jogamos com todos, com a energia de quem estava ali fora. O torcedor entendeu e abraçou. E, quando o nosso torcedor está com a gente, as coisas realmente ficam mais fáceis — disse.

Marcão elogiou o desempenho do time e valorizou o Palmeiras como um adversário difícil de ser batido.

— Hoje a gente fez um grande jogo contra o Palmeiras porque conseguiu tirar um pouco mais o Marlon Freitas do jogo. O Palmeiras faz um 3-1, e esse jogador por dentro é muito importante. A gente fez isso bem. Só que, quando perdemos um pouco disso, precisamos mudar. Tanto que o Germán entrou, o Lucho entrou e fechamos bem os espaços. A gente tirou eles do jogo. Teve um momento de transição em que perdemos um pouquinho a mão do jogo, e foi por isso que fizemos essa mudança. Mas é muito importante ter esses jogadores bem. A gente sabe que existe um limite físico. Pedimos para que eles entregassem tudo até onde conseguissem, e foi isso que vimos. Entregaram tudo até onde puderam. E a gente tem um grupo muito forte e muito parecido. Até para organizar é difícil. Falei para eles o quanto é difícil montar o nosso time, porque são grandes jogadores, uma grande camisa. E a gente usou bem isso hoje. Usamos o nosso banco, e todos que entraram entraram muito competitivos, cumprindo a parte tática e conseguindo ainda nos ajudar com gols também — completou.

continua após a publicidade

Acostumado a assumir o clube nessas situações, Marcão falou sobre a experiência nessa oportunidade e deixou claro que está disponível por quanto tempo o Fluminense precisar.

— Eu sou funcionário do clube. A gente sabe que essas situações acontecem, como já aconteceram tantas vezes. Em uma emergência, é importante estar preparado. Independentemente do resultado, o mais importante é entregar aquilo que os meninos fizeram hoje. O primeiro passo é mostrar para os jogadores o caminho. Foi isso que a gente tentou fazer durante esses dias: passar tudo aquilo que planejamos taticamente para enfrentar essa grande equipe do Palmeiras. E eu sempre falo isso: toda vez que estou sentado aqui nessa mesa depois de uma vitória, o mérito é dos jogadores. São eles que fazem tudo, que fazem o grande jogo. Hoje não foi diferente. Eles entregaram tudo e fizeram uma grande partida. A gente está aqui só para dar suporte e passar aquilo que puder da experiência que tivemos com todos os treinadores que passaram por aqui. E, se precisar do Marcão para terça-feira, o Marcão tem que estar pronto. Se precisar para o próximo jogo, também. Se precisar, vou estar sempre à disposição.

continua após a publicidade

O que vem por aí para o Fluminense?

No seu primeiro jogo após a saída de Luis Zubeldía, o Fluminense mostrou poder de reação, fez um grande segundo tempo e recuperou confiança antes de viajar para a Argentina, onde enfrenta o Independiente Rivadavia na terça-feira (18), pela volta das oitavas de final da Libertadores.

Hulk comemora o gol pelo Fluminense no duelo contra o Palmeiras (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.