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Felipe Melo admite que aceitaria convite do Fluminense: 'Estou preparado'

Ex-jogador foi campeão da Libertadores pelo Tricolor

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 18:28
Atualizado há 0 minutos
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Felipe Melo comemora permanência do Fluminense na Série A após vitória sobre o Palmeiras
Felipe Melo comemora permanência do Fluminense na Série A após vitória sobre o Palmeiras (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Felipe Melo comentou nesta sexta-feira (14) sobre a possibilidade de assumir o comando técnico do Fluminense. Em live no seu canal pessoal, o ex-jogador negou qualquer contato com a diretoria tricolor, mas deixou claro que aceitaria conversar caso fosse procurado.

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— Volto a repetir: eu não tive contato com ninguém do Fluminense. Eu vejo os comentários e, para mim, é motivo de muito orgulho — afirmou.

O nome de Felipe Melo passou a ser citado por torcedores após a saída de Luis Zubeldía. O ex-volante lembrou que já havia dito que pretendia iniciar a carreira de treinador fora do Brasil, mas afirmou que um convite do Fluminense mudaria o cenário.

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— Falei em determinado momento: "Eu não vou treinar no Brasil, vou começar a treinar fora". Mas chega um clube como o Fluminense e quer te contratar, você vai falar o quê? Vai falar que não? Só se você é maluco, cagalhão ou não está preparado.

Felipe Melo encerrou a carreira como jogador depois de passagem pelo Fluminense e possui licença para trabalhar como treinador. Atualmente, atua também como comentarista e já participou de trabalhos ligados ao Americano.

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Felipe Melo utilizou as redes para criticar o atual comandante do Fluminense (Foto: Reprodução)
Felipe Melo, ex-Fluminense, como comentarista dos canais Globo (Foto: Reprodução)

Marcão assume comando do Fluminense após queda de Zubeldía

Após o pedido de demissão de Zubeldía, o Marcão foi designado interinamente pela décima vez para a função de treinador do Fluminense. A experiência como interino tornou Marcão uma figura de confiança da diretoria do Fluminense. O profissional foi nomeado auxiliar-permanente em 2019, ao retornar ao clube, e tem moral internamente. 

A primeira vez de Marcão como técnico interino do Fluminense foi em fevereiro de 2016, quando substituiu Eduardo Batista. Desde então, ele esteve à frente do time em diferentes momentos de transição, sempre assumindo a equipe em momentos de pressão após saídas de treinadores.

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