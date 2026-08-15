Cano destaca raça do Fluminense após virada sobre o Palmeiras: 'Luta até o final' Atacante entrou no segundo tempo, participou do empate e marcou o gol da virada nos acréscimos no Maracanã

O Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2 neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma virada construída nos minutos finais. Depois de sair duas vezes atrás no placar, o Tricolor reagiu no segundo tempo, buscou o empate com Kevin Serna e marcou o terceiro gol aos 46 minutos, com Germán Cano, que saiu do banco e foi decisivo para o resultado.

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Após a partida, em entrevista ao Premiere, o atacante destacou a postura da equipe durante os 90 minutos e ressaltou a importância da torcida para a reação do Fluminense. Para Cano, o time recuperou uma característica que considera fundamental: a disposição para competir até o fim.

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— Eu acho que o time se comportou como... como quer dizer, a gente sempre foi um time de guerreiros, que luta até o final. Por isso que conseguimos esse triunfo tão valioso, que a gente não tinha ganhado ainda. Mas, graças a Deus, hoje fizemos um grande jogo, com muita raça, com a nossa torcida aqui que cantou — afirmou.

Cano também chamou atenção para a relação entre o apoio vindo das arquibancadas e o desempenho da equipe dentro de campo. O argentino pediu que os torcedores mantenham a presença nos jogos e ressaltou o impacto que o ambiente no Maracanã provoca no grupo.

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— E é o que a gente precisa, né? Que eles estejam aqui para apoiar, para incentivar os jogadores cada dia mais. Eles sabem que, quando eles vêm aqui em casa, a gente dentro de campo é diferente. Então, por favor, torcedor, não esqueça nunca disso, porque o nosso... é nosso ânimo para poder entrar com tudo dentro de campo e fazer o que hoje a gente fez contra a equipe do Vasco, grande rival, e liderar a tabela de posição.

Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

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Cano projeta duelo pela Libertadores

A vitória também serviu como preparação para o próximo compromisso do Fluminense, que volta a campo na terça-feira (18), contra o Independiente Rivadavia, na Argentina, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor chega ao confronto depois de interromper a sequência do jogo contra o Palmeiras com uma virada construída no fim.

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Cano avaliou que a postura apresentada diante do time paulista pode aumentar a confiança do elenco para a decisão continental. O atacante afirmou que o grupo voltou a apresentar a competitividade que considera necessária para enfrentar partidas de maior dificuldade.

— Ah, porque a gente tem esse espírito dentro... de cada um de nós. E antes do jogo falamos que a gente tem que entrar para competir, para ter essa raça que a gente perdeu um tempo atrás. Mas agora recuperamos e esperamos que isso seja um início aqui na frente, para poder continuar pegando mais confiança para o time que a gente precisa.

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O argentino também destacou a evolução ofensiva apresentada pelo Fluminense, que marcou três vezes depois de sofrer dois gols do Palmeiras. A equipe conseguiu criar situações de perigo, empatou com Serna e chegou à virada já nos acréscimos, justamente em um lance em que Cano apareceu para desviar de cabeça e definir o resultado.

— Para fazer gol, precisa criar situação de gol. E não estávamos conseguindo. Nesse jogo aqui a gente deixou tudo dentro de campo, graças a Deus a bola também... que a gente teve a chance... diferente, então a gente fez dentro de campo as coisas que ele pediu.

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Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Gol decisivo nos acréscimos

Cano começou a partida no banco e entrou no segundo tempo no lugar de Hulk. Pouco depois, o atacante participou diretamente da reação tricolor: aos 39 minutos, cabeceou na trave, e Kevin Serna aproveitou o rebote para empatar.

Já aos 46 minutos, Martinelli encontrou Guga pela direita e recebeu o cruzamento de volta dentro da área. O meio-campista cabeceou, mas Cano apareceu no caminho e desviou para marcar o gol da virada por 3 a 2.

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Com o resultado, o Fluminense ganhou força antes da viagem para a Argentina, onde terá pela frente o Independiente Rivadavia pela Libertadores.

Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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