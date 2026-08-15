Fluminense ajuda o Flamengo contra o Palmeiras, e torcedores invadem perfil
Vitória tricolor ajuda o Rubro-Negro na busca pela liderança
Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2 neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, após virada heroica nos minutos finais. Com a vitória do Tricolor, o Alviverde permaneceu com os 48 pontos e o Flamengo tem dois jogos a menos com 42 pontos, podendo alcançar o clube paulista ainda nesta rodada.
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Com o resultado importante, torcedores do Flamengo invadiram as redes sociais do Fluminense ironizando e agradecendo ao placar.
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Veja a repercussão:
Valeu Fluzão! ❤️🖤 pic.twitter.com/QeBcSfRVot— Magnética ᵀᴱᵀᴿᴬ (@solemarcelle) August 15, 2026
August 15, 2026
Vlw filhão, deixou forte 🥰 pic.twitter.com/cmxHuom3Ve— SØDRÉZINNᶜʳᶠ🔴⚫ (@sdzcrf) August 15, 2026
avisa pro Judas que o Flu ganha na honestidade, diferente de outros que ficam trapaceando.😭🇭🇺 pic.twitter.com/xofaV5lIer— rafa._souzxᶠᶠᶜ (@rafaelber22) August 15, 2026
August 15, 2026
Como foi Fluminense x Palmeiras?
Texto de: Pedro Brandão.
O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.
O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.
O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.
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A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.
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