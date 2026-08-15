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Com gol de virada heroico de Cano, Fluminense bate Palmeiras e ganha força para decisão na Libertadores

Tricolor fez grande segundo tempo e venceu por 3 a 2 no Maracanã

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 18:32
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Cano vibrandoe gritando após marcar contra Palmeiras
Cano comemora gol pelo Fluminense contra o Palmeiras no Brasileirão (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

O Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2 neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, após virada heroica nos minutos finais. Gustavo Gómez abriu o placar para os paulistas, Hulk empatou ainda no primeiro tempo e Maurício recolocou o Verdão na frente na etapa final. Kevin Serna deixou tudo igual novamente, e Germán Cano marcou aos 46 minutos para decretar a vitória tricolor.

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No seu primeiro jogo após a saída de Luis Zubeldía, o Fluminense mostrou poder de reação, fez um grande segundo tempo e recuperou confiança antes de viajar para a Argentina, onde enfrenta o Independiente Rivadavia na terça-feira (18), pela volta das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras vive cenário oposto: sofreu a virada depois de uma atuação irregular e chega pressionado para decidir a classificação contra o Cerro Porteño, no Paraguai.

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Primeiro tempo morno

O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.

O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.

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Fluminense entrou grande na segunda etapa

O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.

A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.

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O gol da virada resume a noite do Fluminense. Já nos acréscimos, Martinelli encontrou Guga na direita, seguiu para a área e apareceu para concluir o cruzamento. Cano se antecipou no caminho e desviou de cabeça para marcar aos 46 minutos. Depois de ficar atrás duas vezes, o Tricolor ainda teve força para buscar a vitória.

Deu aula 🏅

Germán Cano mudou o jogo saindo do banco. Primeiro, cabeceou na trave no lance que terminou no gol de Kevin Serna. Depois, apareceu novamente dentro da área para desviar a cabeçada de Martinelli e marcar o gol da virada nos acréscimos.

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Ficou abaixo 📉

A defesa do Palmeiras não conseguiu sustentar as duas vantagens construídas durante a partida. O time sofreu pressão durante boa parte do segundo tempo e foi vazado duas vezes nos minutos finais, incluindo o gol da derrota já nos acréscimos.

✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 3 x 2 Palmeiras
Brasileirão - 23ª Rodada

📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Gustavo Gómez, 9'/1ºT (PAL); Hulk, 42'/1ºT (FLU); Maurício, 36'/2ºT (PAL); Kevin Serna, 39'/2ºT (FLU); Germán Cano, 46'/2ºT (FLU)
🟨 Cartões amarelos: Guga, Canobbio, Lucho Acosta e Nonato (FLU); Piquerez, Arthur e Gustavo Gómez (PAL)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC

⚽ ESCALAÇÕES

⚪🔴 Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Igor Rabello (Millán), Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso (Acosta); Soteldo, Hulk (Cano) e Canobbio.

🟢⚪Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Maurício), Allan e Arias (Emiliano Martínez); Flaco López e Vitor Roque (Sosa).

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Hulk comemora o gol pelo Fluminense no duelo contra o Palmeiras
Hulk comemora o gol pelo Fluminense no duelo contra o Palmeiras (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C)

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