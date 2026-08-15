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Dê suas notas: avalie o desempenho dos jogadores em Fluminense x Palmeiras

Tricolor carioca venceu o alviverde de virada no fim da partida

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
15/08/2026 18:50
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Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão
Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão. (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

O Fluminense lutou até o fim, virou para cima do Palmeiras e venceu por 3 a 2 no Maracanã, na tarde deste sábado (15). O Tricolor vinha de uma má fase no campeonato, demitiu Luis Zubeldía e teve o técnico interino Marcão no banco de reservas, enquanto Abel Ferreira mudou o esquema tático do alviverde, mas mais uma vez cedeu gols no fim da partida para o rival.

O Palmeiras saiu na frente com Gustavo Gómez, de cabeça, aos dez do primeiro tempo, após escanteio batido por Piquerez. Hulk marcou seu primeiro gol pelo Flu aos 42 da primeira etapa, após cruzamento de Canobbio. Na reta final do jogo, Flaco López desviou de casquinha para Mauricio sair cara a cara e ampliar o placar, mas Cano teve uma tarde iluminada e participou dos dois gols que ajudaram a virar o placar. O argentino cabeceou na trave e ela sobrou para Serna empatar. E, na sequência, desviou um chute de Martinelli para confirmar o 3 a 2 no Maracanã.

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Com a vitória, o Fluminense chega aos 38 pontos, se mantém dentro do G4. A vitória quebra uma sequência de sete jogos sem vencer, sendo seis empates, além da eliminação para o Vasco na Copa do Brasil. Do lado palmeirense, a equipe se mantém na ponta do Brasileiro com 48 pontos, mas agora pode ver o Flamengo, segundo colocado com 42 pontos e dosoi jogos a menos neste momento, encostar na briga pelo título.

Agora, as duas equipes viram a chave para a Libertadores e ambos buscam uma classificação às quartas após empates nos jogos de ida em casa. O Fluminense vai à Argentina tentar passar pelo Independiente Rivadavia após um primeiro jogo sem gols, enquanto o Palmeiras ficou no 1 a 1 com o Cerro Porteño no Nubank Parque e agora vai ao Paraguai em busca da vaga.

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Dê suas notas para os jogadores de Fluminense x Palmeiras

Fluminense

Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 3 x 2 Palmeiras
Brasileirão - 23ª Rodada

📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Gustavo Gómez, 9'/1ºT (PAL); Hulk, 42'/1ºT (FLU); Maurício, 36'/2ºT (PAL); Kevin Serna, 39'/2ºT (FLU); Germán Cano, 46'/2ºT (FLU)
🟨 Cartões amarelos: Guga, Canobbio, Lucho Acosta e Nonato (FLU); Piquerez, Arthur e Gustavo Gómez (PAL)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC

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⚽ ESCALAÇÕES

⚪🔴 Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Igor Rabello (Millán), Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso (Acosta); Soteldo, Hulk (Cano) e Canobbio.

🟢⚪Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Maurício), Allan e Arias (Emiliano Martínez); Flaco López e Vitor Roque (Sosa).

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Fluminense e Palmeiras se enfrentaram pelo Brasileirão
Fluminense e Palmeiras se enfrentaram pelo Brasileirão. (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

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