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Carlos Miguel vira assunto após Fluminense x Palmeiras: 'De novo'

Tricolor venceu por 3 a 2 no Maracanã

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 19:02
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Carlos Miguel em ação durante Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro
Carlos Miguel em ação durante Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Após virada nos minutos finais do Fluminense por 3 a 2 no Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o nome de Carlos Miguel, goleiro Alviverde virou assunto nas redes sociais.

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Com uma sequência de falhas nos últimos jogos, a torcida do Palmeiras ficou na bronca com o goleiro após os gols tomados, onde apontaram ser 'frangos', tendo falhado no gol da virada e do empate com o Hulk.

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Como foi Fluminense x Palmeiras?

Texto de: Pedro Brandão.

O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.

O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.

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O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.

RIO DE JANEIRO, RJ, 15.08.2026 ? FLUMINENSE-PALMEIRAS - O jogador Germán Cano do Fluminense comemora seu gol, durante confronto entre Fluminense e Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro 2026, no Estádio do Maracanã, na tarde deste sábado.
RIO DE JANEIRO, RJ, 15.08.2026 ? FLUMINENSE-PALMEIRAS - O jogador Germán Cano do Fluminense comemora seu gol, durante confronto entre Fluminense e Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro 2026, no Estádio do Maracanã, na tarde deste sábado. (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

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A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.

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