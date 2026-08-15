Carlos Miguel vira assunto após Fluminense x Palmeiras: 'De novo'
Tricolor venceu por 3 a 2 no Maracanã
Após virada nos minutos finais do Fluminense por 3 a 2 no Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o nome de Carlos Miguel, goleiro Alviverde virou assunto nas redes sociais.
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Com uma sequência de falhas nos últimos jogos, a torcida do Palmeiras ficou na bronca com o goleiro após os gols tomados, onde apontaram ser 'frangos', tendo falhado no gol da virada e do empate com o Hulk.
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Veja a repercussão:
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Carlos Miguel no Palmeiras:— out of context brasileirão (@oocbrsao) August 15, 2026
🐓 51 frangos
💯 Nota Sofascore 10 pic.twitter.com/13s4zXbWWn
Carlos Miguel é um dos piores goleiros da história do @Palmeiras , precisa ser urgentemente sacado do time, não dá segurança nenhuma, não sai bem do gol, tá sempre atrasado nos lances, não sabe repor a bola rápido, não tem nada de bom esse frangueiro corinthiano!— S.E.P Psyfreak (@MarcaoPsyfreak) August 15, 2026
Que vergonha desse time, que vergonha do Abel, Giay, Arthur, Felipe Anderson, Murilo e Carlos Miguel frangueiro mão de pau....— Verdade (@Marcos_Pasquini) August 15, 2026
Meu Deus , Carlos Miguel tá só numa fase ruim ou é pessimo assim mesmo?! Meu Otávio aqui tá melhor uai— Douglas Andrade (@douglass_an) August 15, 2026
Carlos Miguel é muito fraco. Não passa segurança, falha em momentos importantes e parece não ter a regularidade necessária para ser titular de um time que briga por títulos. Goleiro precisa transmitir confiança — e hoje ele está longe disso.— MIA PORCO 🐷 (@MIA_MARTINS11) August 15, 2026
O palmeiras
Carlos Miguel é muito ruim bicho— Yuri Santos (@YuriSantos02_) August 15, 2026
Carlos Miguel já frangou hoje?— Paulinho (@paulinho_on) August 15, 2026
Como foi Fluminense x Palmeiras?
Texto de: Pedro Brandão.
O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.
O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.
O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.
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A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.
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