Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após derrota de virada
Clube Alviverde tomou a virada após ficar duas vezes a frente do placar
O Fluminense venceu o Palmeiras, de virada, por 3 a 2, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ficar à frente do placar duas vezes durante a partida, o líder da competição, com 48 pontos, pode ver o Flamengo, segundo colocado, com 42 pontos e um jogo a menos, diminuir a diferença. Neste cenário, a torcida do Alviverde mandou recado a Abel Ferreira.
➡️ Torcida do Flamengo reage à polêmica em Fluminense x Palmeiras: 'Escandaloso'
Com gols de Gustavo Gómez, Hulk, Mauricio, Serna e Germán Cano, o clube paulista saiu derrotado fora de casa e os torcedores ficaram na bronca com o treinador. Com críticas ao sistema tático e às falhas de marcações nos gols do Fluminense, os internautas depositaram a culpa em Abel Ferreira.
➡️ Decisão de Daronco em Fluminense x Palmeiras irrita torcedores: 'Bizarro'
Veja a repercussão:
Mais uma derrota na conta do Sistema*— Leozao (@o_leozao) August 15, 2026
Sistema Abel Ferreira
Está acontecendo o óbvio. Enquanto o Abel Ferreira for nosso técnico, não vejo mais Palmeiras— Deyverson Lopes (@cucaboldomaurao) August 15, 2026
Esse técnico vagabundo, time mal treinado, quando teve tempo pra treinar saiu correndo pra Portugal, e não foi só uma vez não
Palmeiras simplesmente definhou depois da copa, e nessa fase a culpa maior é sua Abel Ferreira, o time não apresenta nada tecnicamente— Anderson Cunha (@anderson_c87) August 15, 2026
Abel Ferreira mais uma vez conseguindo seu objetivo de nos afundar. https://t.co/HzEPiM08mp— Marcos Lamberto Pessôa (@MarcosLamberto) August 15, 2026
Parabéns Abel Ferreira!— ⓟ (@verona_luigi) August 15, 2026
Não da pra suportar o @Palmeiras do Abel Ferreira, não dá!— SStifler (@SStfler) August 15, 2026
Como foi Fluminense x Palmeiras?
Texto de: Pedro Brandão.
O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.
O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.
➡️ Pré-temporada de João Pedro pelo Chelsea repercute: 'Está mordido'
O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Fluminense ajuda o Flamengo contra o Palmeiras, e torcedores invadem perfilHá 1 minuto
Fora de Campo
Carlos Miguel vira assunto após Fluminense x Palmeiras: 'De novo'Há 18 minutos
Fluminense
Enquete: você acha que Felipe Melo deve ser o novo técnico do Fluminense?Há 26 minutos
Fora de Campo
Torcedores do Fluminense debocham de Arias após vitória sobre PalmeirasHá 34 minutos
Fora de Campo
Torcida do Flamengo reage à polêmica em Fluminense x Palmeiras: 'Escandaloso'Há 1 hora
Fora de Campo
PC Oliveira analisa possível pênalti em Fluminense x PalmeirasHá 1 hora
Mais LANCE!