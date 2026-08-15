Xingamentos e ironia: Arias reencontra Fluminense no Maracanã Colombiano foi vaiado e xingado pela torcida tricolor, enquanto Cano saiu do banco e marcou o gol da virada do Fluminense sobre o Palmeiras

O reencontro de Arias com a torcida do Fluminense no Maracanã foi marcado por hostilidade do início ao fim. Desde o aquecimento e, depois, a cada toque na bola durante a partida contra o Palmeiras, o colombiano ouviu vaias, xingamentos e gritos de "Judas" vindos das arquibancadas.

➡️ Torcedores do Fluminense debocham de Arias após vitória sobre Palmeiras

O comportamento repetiu o que já havia acontecido no encontro anterior entre as equipes, em Barueri. Desta vez, porém, com o Maracanã majoritariamente tricolor, a reação ganhou outra dimensão e se transformou em um componente importante do jogo.

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Cada erro de Arias inflamava o estádio. Quando perdia uma dividida, era desarmado ou finalizava sem sucesso; a resposta das arquibancadas era imediata. Em uma das oportunidades, após um chute torto para fora, torcedores comemoraram o erro e voltaram a provocar o ex-jogador.

Arias não conseguiu fazer uma boa partida e deixou o campo no segundo tempo. Do banco de reservas, assistiu ao desfecho que tornou o reencontro ainda mais simbólico.

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Jhon Arias em Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

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Cano vira protagonista diante de ex-dupla

Com o Fluminense atrás por 2 a 1, Germán Cano saiu do banco e mudou a partida. Primeiro, participou diretamente do lance do empate, ao cabecear na trave antes de Kevin Serna aproveitar o rebote. Depois, aos 46 minutos, desviou de cabeça a conclusão de Martinelli e marcou o gol da virada por 3 a 2.

Cano foi ovacionado pelo Maracanã. Teve o nome gritado pela torcida e comemorou beijando o escudo do Fluminense próximo à bandeira de escanteio.

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A cena criou um contraste inevitável. Enquanto Arias assistia do banco, depois de uma noite de vaias e provocações, o antigo parceiro recebia mais uma demonstração de carinho da torcida tricolor. Um capítulo marcante da história da ex-dupla "Canarias".

Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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