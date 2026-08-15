Xingamentos e ironia: Arias reencontra Fluminense no Maracanã
Colombiano foi vaiado e xingado pela torcida tricolor, enquanto Cano saiu do banco e marcou o gol da virada do Fluminense sobre o Palmeiras
O reencontro de Arias com a torcida do Fluminense no Maracanã foi marcado por hostilidade do início ao fim. Desde o aquecimento e, depois, a cada toque na bola durante a partida contra o Palmeiras, o colombiano ouviu vaias, xingamentos e gritos de "Judas" vindos das arquibancadas.
➡️ Torcedores do Fluminense debocham de Arias após vitória sobre Palmeiras
O comportamento repetiu o que já havia acontecido no encontro anterior entre as equipes, em Barueri. Desta vez, porém, com o Maracanã majoritariamente tricolor, a reação ganhou outra dimensão e se transformou em um componente importante do jogo.
Cada erro de Arias inflamava o estádio. Quando perdia uma dividida, era desarmado ou finalizava sem sucesso; a resposta das arquibancadas era imediata. Em uma das oportunidades, após um chute torto para fora, torcedores comemoraram o erro e voltaram a provocar o ex-jogador.
Arias não conseguiu fazer uma boa partida e deixou o campo no segundo tempo. Do banco de reservas, assistiu ao desfecho que tornou o reencontro ainda mais simbólico.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Cano vira protagonista diante de ex-dupla
Com o Fluminense atrás por 2 a 1, Germán Cano saiu do banco e mudou a partida. Primeiro, participou diretamente do lance do empate, ao cabecear na trave antes de Kevin Serna aproveitar o rebote. Depois, aos 46 minutos, desviou de cabeça a conclusão de Martinelli e marcou o gol da virada por 3 a 2.
Cano foi ovacionado pelo Maracanã. Teve o nome gritado pela torcida e comemorou beijando o escudo do Fluminense próximo à bandeira de escanteio.
A cena criou um contraste inevitável. Enquanto Arias assistia do banco, depois de uma noite de vaias e provocações, o antigo parceiro recebia mais uma demonstração de carinho da torcida tricolor. Um capítulo marcante da história da ex-dupla "Canarias".
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Entenda gesto de Anderson Daronco em Fluminense x PalmeirasHá 2 minutos
Fora de Campo
Fancicani reprova titular em Fluminense x Palmeiras: 'Nunca esteve pronto'Há 1 hora
Fluminense
Marcão explica Ganso como titular do Fluminense: 'Trazer o que achava melhor'Há 2 horas
Fora de Campo
Fluminense ajuda o Flamengo contra o Palmeiras, e torcedores invadem perfilHá 2 horas
Fluminense
Cano destaca raça do Fluminense após virada sobre o Palmeiras: 'Luta até o final'Há 2 horas
Fora de Campo
Carlos Miguel vira assunto após Fluminense x Palmeiras: 'De novo'Há 2 horas
Mais LANCE!