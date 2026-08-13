Léo Derik, do Athletico-PR, é condenado a 13 anos de prisão por estupro Lateral-esquerdo foi condenado por dois crimes contra uma ex-companheira, mas poderá recorrer em liberdade

O lateral-esquerdo Léo Derik, do Athletico-PR, foi condenado a 13 anos de prisão, em regime inicial fechado, por dois crimes de estupro contra uma ex-companheira. A decisão foi proferida na terça-feira (12) pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Curitiba. O jogador nega as acusações, afirma que as relações foram consensuais e poderá recorrer em liberdade.

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O processo tramita em segredo de Justiça. Os dois episódios ocorreram em Curitiba, entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. A Justiça estabeleceu duas penas de seis anos e seis meses de reclusão, que foram somadas em razão das circunstâncias dos crimes, totalizando 13 anos de prisão.

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Além da pena, a decisão determinou o pagamento de R$ 10 mil por cada crime, chegando a R$ 20 mil de indenização mínima por danos morais à vítima. A condenação é de primeira instância e ainda pode ser contestada pela defesa.

Ministério Público pediu absolvição

Durante o processo, o Ministério Público pediu a absolvição de Léo Derik. O órgão apontou divergências entre as versões apresentadas e considerou que não havia elementos suficientes para uma condenação.

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A Justiça, porém, entendeu que o conjunto de provas reunido no processo era suficiente para responsabilizar o jogador pelos crimes. A decisão considerou o relato da vítima e os demais elementos apresentados durante a investigação e a fase judicial.

A defesa de Léo Derik recebeu a condenação com surpresa e informou que irá recorrer da decisão. Os advogados sustentam que as relações foram consensuais e destacam que a sentença ainda não é definitiva.

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Léo Derik em ação pelo do Athletico-PR (Foto: Hedeson Alves/AGIF/Folhapress)

Athletico-PR se manifesta

O Athletico-PR divulgou uma nota oficial após tomar conhecimento da decisão judicial envolvendo o jogador. O clube afirmou que não irá comentar o conteúdo do processo, que tramita em segredo de Justiça.

"O Athletico Paranaense tomou conhecimento da decisão judicial envolvendo o atleta Léo Derik. Por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça, o Clube não comentará seu conteúdo nem os fatos nele discutidos. A decisão é de primeira instância e está sujeita a recurso. O Clube não toma parte no processo e respeitará seu regular andamento, observadas as garantias legais aplicáveis até eventual trânsito em julgado."

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Quem é Léo Derik?

Léo Derik tem 21 anos e foi formado nas categorias de base do Athletico-PR. O lateral-esquerdo chegou ao futebol profissional em 2023 e passou a integrar o elenco principal do clube paranaense.

Em 2026, o jogador disputou 17 partidas pelo Athletico-PR. A defesa agora irá recorrer da condenação, e o atleta poderá responder ao processo em liberdade enquanto houver possibilidade de recurso.

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Léo Derik em ação pelo Athletico-PR (Foto: Duda Matoso/Athletico)

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