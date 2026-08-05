Clima, show e amistosos retardaram evolução do gramado do Maracanã A expectativa é de que o calor acelere o desenvolvimento da grama

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O gramado do Maracanã enfrentou dificuldades no retorno da Copa do Mundo. Mesmo sem jogos oficiais, o estádio recebeu um grande show e amistosos do Fluminense no período. Somado a isso, o campo teve complicações naturais com o clima de inverno, uma vez que a espécie utilizada, a Bermuda Celebration, prospera em temperaturas mais altas. A tendência, inclusive, é que o panorama já melhore com a chegada do calor.

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O Maracanã oferece um desafio enorme para o consórcio Fla-Flu Serviços S.A., que administra o estádio, por receber alto volume de partidas de Flamengo e Fluminense, equipes que costumam avançar nas competições disputadas. Em maio, último mês antes da pausa para o Mundial, o local recebeu dez confrontos: cinco de cada clube.

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A interrupção dos campeonatos para a Copa do Mundo não significou um sossego completo para o gramado. A Greenleaf, empresa que faz a manutenção do campo, precisou ceder o local para a organização do "Maior Encontro do Samba", show de Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho realizado no dia 6 de junho.

Ao reassumir o manejo da grama, a empresa iniciou o processo de overseeding: plantio de novas sementes sobre o gramado existente. No entanto, logo o Fluminense realizou amistosos no Maracanã, nos dias 8 e 12 de julho, contra Nova Iguaçu e Bahia. Além disso, junho foi um mês mais frio e chuvoso do que o habitual.

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Contudo, o tempo deve resolver os problemas — especialmente porque o clima propício acelerará o desenvolvimento da vegetação. Assim, a expectativa é de condições melhores no próximo jogo do Flamengo, contra o Vitória, no dia 9.

O Maracanã não é o único estádio com problemas no retorno da Copa do Mundo. Referência em gramados nos últimos anos, a Neo Química Arena também foi bastante criticada, inclusive pelo técnico do Corinthians, Fernando Diniz. No entanto, as dificuldades são distintas: a grama do estádio de São Paulo é voltada para o clima de inverno, mas passou por renovação completa durante o período sem jogos e, por isso, ainda não retornou às melhores condições.

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Procurados pela reportagem, a administração do estádio, Flamengo e Fluminense não quiseram responder se consideram o estado atual ideal ou se o planejamento foi cumprido.

Artur e Alex Sandro disputam a bola no gramado do Maracanã durante jogo entre São Paulo e Flamengo (Foto: João Luna / Photo Premium / Folhapress)

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Gramado do Maracanã

Em 2022, o Maracanã passou a adotar o gramado híbrido, com 90% de grama natural e 10% sintético, mesma proporção usada pela Fifa nos estádios da recém-finalizada Copa do Mundo. A Bermuda Celebration é plantada no solo de areia e tem as raízes entrelaçadas em fibras sintéticas subterrâneas para aumentar a resistência.

O cenário melhorou consideravelmente desde a mudança, que replica a tecnologia de algumas das principais arenas do planeta, mas ainda não é ideal. O grande vilão, evidentemente, é o calendário: enquanto estádios europeus costumam receber 35 jogos por temporada, o Maracanã sedia mais de 70 partidas. O volante Saúl Ñíguez, do Flamengo, por exemplo, criticou veementemente o estado do gramado em entrevista ao jornal espanhol "ABC Sevilla", em maio deste ano.

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— Nosso campo está muito mau, muito duro. Para o meu tendão, é terrível. Passei muito mal no pós-jogo — afirmou.

No clássico entre Vasco e Fluminense, no último sábado (1º), alguns jogadores voltaram a se queixar. Contudo, a previsão é de que o campo esteja em melhores condições nas próximas rodadas.

Próximos jogos no Maracanã: