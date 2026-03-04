menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Maracanã adota nova tecnologia para o gramado antes de Fluminense x Flamengo

Partida recebe final do Carioca no domingo (8)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/03/2026
16:10
Maracanã receberá a grande final da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Vasco)
imagem cameraMaracanã receberá a grande final do Carioca (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Maracanã passou a utilizar novos recursos tecnológicos para a manutenção do gramado em 2026. O estádio instalou sensores no solo do campo e adquiriu climatizadores conhecidos como "Turf Fans", equipamentos que auxiliam no controle das condições do gramado ao longo da temporada. Os aparelho já estão instalados.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A implementação das ferramentas ocorre em meio à alta utilização do estádio, que costuma receber mais de 70 partidas por ano entre jogos de clubes e eventos.

Uma das novidades é a instalação de seis sensores enterrados a cerca de sete centímetros de profundidade, faixa considerada de maior absorção do gramado. Os dispositivos monitoram, de hora em hora, indicadores como umidade, temperatura e condutividade elétrica do solo, permitindo ajustes mais precisos na irrigação e no manejo do campo.

continua após a publicidade

Além disso, o Maracanã passou a contar com dois climatizadores de gramado, equipamentos já utilizados em estádios de ligas europeias. Os chamados "Turf Fans" funcionam como grandes ventiladores industriais posicionados próximos ao campo e ajudam a controlar o microclima do gramado, especialmente em períodos de menor incidência solar, como no inverno.

Segundo o engenheiro agrônomo do estádio, Gabriel Rodrigues, a tecnologia auxilia principalmente nas áreas mais sombreadas do campo e no controle da umidade.

continua após a publicidade

— Estes ventiladores vão permitir um melhor manejo das nossas condições do gramado, principalmente na área mais sombreada. Isso também garantirá o controle do ataque de doenças fúngicas e da umidade excessiva que nos atrapalha na manutenção e durante os jogos. — explicou.

A expectativa é que as novas ferramentas contribuam para manter o campo em melhores condições ao longo da temporada, mesmo com a intensa sequência de partidas disputadas no estádio.

Fluminense x Flamengo decidem Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira.

➡️ Fluminense x Flamengo: veja valores e como comprar ingressos para a final do Carioca

+ Aposte nos jogos do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias