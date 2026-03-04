O Maracanã passou a utilizar novos recursos tecnológicos para a manutenção do gramado em 2026. O estádio instalou sensores no solo do campo e adquiriu climatizadores conhecidos como "Turf Fans", equipamentos que auxiliam no controle das condições do gramado ao longo da temporada. Os aparelho já estão instalados.

A implementação das ferramentas ocorre em meio à alta utilização do estádio, que costuma receber mais de 70 partidas por ano entre jogos de clubes e eventos.

Uma das novidades é a instalação de seis sensores enterrados a cerca de sete centímetros de profundidade, faixa considerada de maior absorção do gramado. Os dispositivos monitoram, de hora em hora, indicadores como umidade, temperatura e condutividade elétrica do solo, permitindo ajustes mais precisos na irrigação e no manejo do campo.

Além disso, o Maracanã passou a contar com dois climatizadores de gramado, equipamentos já utilizados em estádios de ligas europeias. Os chamados "Turf Fans" funcionam como grandes ventiladores industriais posicionados próximos ao campo e ajudam a controlar o microclima do gramado, especialmente em períodos de menor incidência solar, como no inverno.

Segundo o engenheiro agrônomo do estádio, Gabriel Rodrigues, a tecnologia auxilia principalmente nas áreas mais sombreadas do campo e no controle da umidade.

— Estes ventiladores vão permitir um melhor manejo das nossas condições do gramado, principalmente na área mais sombreada. Isso também garantirá o controle do ataque de doenças fúngicas e da umidade excessiva que nos atrapalha na manutenção e durante os jogos. — explicou.

A expectativa é que as novas ferramentas contribuam para manter o campo em melhores condições ao longo da temporada, mesmo com a intensa sequência de partidas disputadas no estádio.

Fluminense x Flamengo decidem Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira.

