Atlético marca no último lance, vence o Juventude e avança na Copa do Brasil Aos 49 minutos, Alan Minda marcou e garantiu a classificação do Galo à próxima fase

No apagar das luzes, o Atlético venceu o Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O gol da vitória saiu aos 49 minutos do segundo tempo, quando Alan Minda aproveitou uma falha da defesa da equipe gaúcha para balançar as redes e assegurar a vaga do Galo na próxima fase da competição.

No apagar das luzes, o Atlético venceu o Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O gol da vitória saiu aos 49 minutos do segundo tempo, quando Alan Minda aproveitou uma falha da defesa da equipe gaúcha para balançar as redes e assegurar a vaga do Galo na próxima fase da competição.

Atlético-MG x Juventude: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada por um jogo estudado e com poucas chances claras de gol. O Atlético teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para superar o bloco defensivo compacto e bem organizado do Juventude. As melhores oportunidades do Galo surgiram quando a equipe acelerou a troca de passes e conseguiu realizar triangulações. Já o Juventude apostou nas transições rápidas para tentar surpreender o Atlético, mas também teve dificuldades para transformar as chegadas em chances de perigo.

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Atlético x Juventude (Foto: Antônio Machado /Fotoarena/Folhapress

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Juventude conseguiu ter mais presença no campo ofensivo e criou algumas chegadas perigosas, embora tenha mantido sua postura organizada defensivamente durante a maior parte do tempo. O Atlético voltou a encontrar as mesmas dificuldades do primeiro tempo para superar o bloqueio da equipe gaúcha. Quando a decisão por pênaltis parecia inevitável, Alan Minda acreditou até o fim e, no último lance da partida, aproveitou uma falha da defesa do Juventude para marcar o gol que garantiu a classificação do Galo para a próxima fase.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O principal lance da partida aconteceu nos acréscimos do segundo tempo. No último lance do jogo, após uma falha da defesa do Juventude, Alan Minda aproveitou a sobra de bola e marcou o gol que garantiu a classificação do Atlético.

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Deu aula

Alan Minda entrou no segundo tempo e mudou a dinâmica ofensiva do Atlético. O atacante deu mais velocidade e profundidade à equipe, passou a incomodar a defesa do Juventude e foi decisivo ao marcar, no último lance da partida, o gol que garantiu a classificação do Galo para as quartas de final da Copa do Brasil.

Ficou abaixo 📉

Cassierra teve uma atuação abaixo do esperado. O centroavante do Atlético encontrou muitas dificuldades para participar do jogo e recebeu poucas bolas em condições de finalizar. Bem marcado pela dupla de zaga do Juventude, o atacante permaneceu a maior parte do tempo preso entre os defensores da equipe gaúcha, sem conseguir criar espaços ou exercer sua principal característica dentro da área.

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Juventude x Atlético-MG

Volta - oitavas de final - Copa do Brasil

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de Agosto às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

🥅 Gols: Alan Minda (CAM)

🟨 Cartões amarelos: Ruan (CAM), Alisson Safira (JUV)

🟥 Cartões vermelhos:

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco (Maycon), Cissé e Victor Hugo (Alan Minda), Bernard; Cuello e Cassierra.

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Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)

Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi, Marcos Paulo e Aderlan; Raí, Lucas Mineiro, Patryck Lanza (Diogo Barbosa), Fábio Lima (Amarilla) e Marcos Paulo (Pablo Roberto); Alisson Safira (Luan Martins)

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