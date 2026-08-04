Éverson destaca evolução do Atlético e manda recado à torcida Goleiro comentou sobre o pós copa do Galo e o entendimento de jogo com Domínguez

O Atlético venceu o Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O gol da vitória saiu no último lance da partida. Após o confronto, o goleiro Everson destacou a evolução da equipe sob o comando de Eduardo Domínguez e aproveitou para mandar um recado à torcida atleticana.

O Atlético venceu o Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O gol da vitória saiu no último lance da partida. Após o confronto, o goleiro Everson destacou a evolução da equipe sob o comando de Eduardo Domínguez e aproveitou para mandar um recado à torcida atleticana.

Everson afirmou que o período de paralisação para a Copa do Mundo funcionou como uma verdadeira pré-temporada para o elenco. Segundo o goleiro, o tempo de treinamentos foi importante para que os jogadores assimilassem melhor a metodologia de trabalho de Eduardo Domínguez, refletindo na sequência positiva da equipe.

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— Posso dizer que foi uma pré-temporada essa parada. A gente teve 30 dias de trabalho, onde conseguiu trabalhar muito fisicamente e taticamente. Entender mais ainda a metodologia de trabalho do professor. Nesse pós-Copa, a gente está invicto. Duas vitórias, dois empates, dois jogos sem tomar gols. A gente está no caminho certo, estamos evoluindo, com certeza trabalhando muito para que esse segundo semestre seja muito importante e a gente consiga colocar o Galo em finais, na parte de cima da tabela do Brasileiro — disse o goleiro.

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Recado para a torcida do Atlético

Everson também agradeceu o apoio dos atleticanos presentes no Alfredo Jaconi e daqueles que acompanharam a partida à distância. O camisa 22 destacou a importância da torcida para a sequência da temporada e pediu que o incentivo continue nos próximos desafios.

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— Primeiro, agradecer à massa atleticana que veio aqui, nos incentivou. Pude comemorar o nosso gol com eles. Agradecer primeiro a quem veio aqui, ao torcedor que ficou em Minas. Pedir para que eles continuem nos incentivando, nos apoiando. Nosso maior patrimônio é o nosso torcedor — iniciou.

Na sequência, o goleiro reforçou que a presença da torcida será fundamental para o Atlético na busca pelos objetivos da temporada.

— Nessa próxima fase, ele vai ser de suma importância para nós na nossa casa. E com certeza nesses jogos que a gente tem no segundo semestre também. Que o torcedor possa nos abraçar muito mais, porque a gente está se dedicando e trabalhando muito para dar as vitórias para o Galo — concluiu Everson.

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Éverson contra o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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