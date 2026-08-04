Fluminense aguarda nova proposta pela SAF, diz Montenegro Presidente do clube afirma que o clube aguarda uma nova proposta da Lazuli Partners

Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro afirmou que o clube aguarda uma nova proposta da Lazuli Partners para a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Segundo o dirigente, o grupo de investidores trabalha em ajustes na oferta inicial, principalmente no valor do aporte imediato e em outros pontos do contrato. Após a conclusão das negociações, a proposta será apresentada novamente ao Conselho Deliberativo.

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Durante participação em um painel da Rio Innovation Week nesta terça-feira (4), Montenegro explicou que a primeira oferta não avançou porque as partes seguem discutindo mudanças.

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— Ela (a proposta) não passou por lugar nenhum porque estamos negociando para melhorar a proposta. Objetivo é aumentar o cheque inicial de quinhentos (milhões de reais) e negociações por outros pontos do contrato. Assim que essa negociação terminar, vou fazer outra reunião do conselho com essa nova proposta — afirmou.

A proposta inicial previa investimento de R$ 6,9 bilhões ao longo de dez anos. O projeto foi elaborado por um fundo formado por 40 investidores tricolores, com aporte inicial de R$ 500 milhões e assunção da dívida do clube, estimada em R$ 871 milhões.

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O documento também estabelecia um aumento proporcional dos investimentos caso a dívida bruta fosse reduzida ao fim de 2025. Como isso não ocorreu, a diretoria considerou os valores insuficientes e iniciou conversas para reformular a proposta.

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Presidente defende investidores ligados ao clube

Montenegro também comentou o perfil de investidor considerado ideal para assumir o controle da SAF. Segundo ele, a identificação com o Fluminense deve pesar mais do que o valor financeiro apresentado.

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— Acho que a primeira coisa é saber bem quem é o investidor. Na minha concepção, é vender para alguém que está no Brasil e você saiba quem é. Mesmo por um valor maior, não venderia para um árabe. Porque não conhece o clube, não sabe o que a torcida almeja. Para mim, não funciona. O futebol não foi feito para dar dinheiro. Se tem alguém querendo botar em busca de retorno, a conta não fecha. A Selic rende 15%. Nenhum clube de futebol no mundo vai te dar esse retorno. O ponto da SAF é o clube deixar de pertencer ao torcedor. O meio do caminho é procurar quem invista, quem ame o clube — acrescentou.

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Processo ainda passará por análise interna

Mesmo que a nova oferta seja aceita pela diretoria, o processo ainda terá outras etapas antes de uma decisão definitiva. O projeto será analisado por comissões formadas por conselheiros e sócios, responsáveis por avaliar os termos da negociação e elaborar pareceres.

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A criação da SAF e a eventual venda do controle do futebol dependerão, posteriormente, de votação entre os sócios do clube. Montenegro afirmou, ainda, que pretende tornar públicas todas as etapas da negociação e defendeu o modelo adotado pelo Fluminense para discutir a possível transformação em SAF.

— Dizem que o processo não está sendo transparente. Eu desafio alguém a achar algum mais transparente que o do Fluminense. Eu vou abrir tudo, da primeira página à última. Nesses clubes não viram. Acho inacreditável o malabarismo que parte da imprensa faz para detalhar uma proposta. Eu posso pegar essa proposta e falar que é 10 bilhões; é só inventar coisa. Eu tenho muita dificuldade em mentir. Eu não vou dizer que vai chegar investidor e vamos ter o time do Real Madrid. Qualquer investidor sério vai colocar o que o clube tem a capacidade de arrecadar. O objetivo é melhorar a proposta e mostrar todos os documentos para o torcedor. Fazer um debate sobre o futuro do Fluminense como SAF e associativo.

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Mattheus Montenegro é o presidente do Fluminense (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)

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