Veja o gol de Juventude x Atlético-MG: Alan Minda decide Duelo desta terça-feira (4) é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Juventude e Atlético-MG se enfrentaram, na noite desta terça-feira (4), em jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. No Alfredo Jaconi o Galo venceu por 1 a 0, com gol de Minda Veja a jogada abaixo:

Onde assistir Juventude x Atlético-MG

Nesta terça-feira (4) o Juventude recebe o Atlético-MG às 19h30 no Estádio Alfredo Jaconi em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir no Prime Video

continua após a publicidade

Disputa de bola em Atlético-MG x Juventude no jogo de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

No confronto de ida, disputado na Arena MRV, as equipes empataram por 0 a 0. Com isso, quem vencer o duelo desta quarta-feira garante a classificação para a próxima fase da competição. Em caso de novo empate, independentemente do placar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

As equipes chegam para o confronto após um duelo bastante equilibrado na partida de ida, disputada no último sábado, na Arena MRV. Atlético-MG e Juventude empataram por 0 a 0 e deixaram a disputa completamente aberta para o jogo de volta, nesta quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

continua após a publicidade

➡️Leilão de Neymar reúne famosos em meio à polêmica no Santos

Quem vencer a partida garante a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

🔥 Aposte em gols de Juventude e Atlético-MG e todos os jogos da Copa do Brasil

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.