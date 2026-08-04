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Hércules, do Fluminense, atrai interesse do Zenit

Clube russo sonda a situação do volante junto aos representantes do atleta

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 16:33
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Hércules Fluminense Mundial
Hércules comemora seu gol pelo Fluminense contra o Al-Hilal (Foto: Lucas Merçon/FFC)

O Zenit, da Rússia, fez uma consulta pelo volante Hércules, do Fluminense, e avalia avançar pela contratação do jogador. Até o momento, não há proposta oficial nem negociações entre os clubes, mas o interesse está em estágio inicial e pode evoluir nos próximos dias. O clube russo passou a buscar alternativas no mercado após Danilo, do Botafogo, recusar uma transferência.

➡️ Escassez de gols vira preocupação no Fluminense de Zubeldía

O Tricolor acompanha a movimentação enquanto vive um período decisivo da temporada. Nos próximos 14 dias, a equipe disputará o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, o clássico diante do Botafogo, os confrontos das oitavas de final da Libertadores e uma partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. As informações foram publicadas primeiramente pelo portal "Ge" e confirmadas pelo Lance!.

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A diretoria pretende manter os principais jogadores do elenco de Luis Zubeldía para a sequência das competições. Ao mesmo tempo, o clube precisa cumprir a meta orçamentária de arrecadar R$ 200 milhões com vendas em 2026. O treinador, inclusive, entende que o Hércules é "inegociável".

Até agora, a única negociação concluída foi a transferência do volante Facundo Bernal para o Betis. A operação rendeu cerca de US$ 7,2 milhões (aproximadamente R$ 36,9 milhões na cotação atual).

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Contratado no início de 2025 junto ao Fortaleza, Hércules ganhou espaço ao longo da temporada e se firmou entre os titulares. O volante foi decisivo na campanha do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes ao marcar os gols das classificações sobre Inter de Milão e Al-Hilal.

Para contratá-lo, o Tricolor investiu R$ 29 milhões na compra de 70% dos direitos econômicos do jogador. Aos 25 anos, Hércules soma 99 partidas oficiais pelo clube, além de dois amistosos disputados durante a intertemporada.

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Hércules em teino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
Hércules em teino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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