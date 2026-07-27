Flamengo fecha acordo para ampliar oferta de pacotes turísticos para jogos no Maracanã Projeto busca transformar a ida ao Maracanã em uma experiência completa

O Flamengo deu mais um passo na ampliação de sua estratégia comercial e de relacionamento com a torcida ao estruturar a comercialização de pacotes turísticos para os jogos disputados no Maracanã. A iniciativa busca reunir, em um único produto, serviços voltados à experiência do torcedor nos dias de partida.

A operação será realizada por meio de uma parceria com a ZV Eventos, que passa a atuar como agência credenciada do clube para comercializar os pacotes. Entre os serviços oferecidos estão ingressos, opções de hospitalidade, como Espaço Fla+ e Maracanã Mais, além de transfer oficial para os dias de jogo. A empresa também atenderá demandas corporativas e ações de relacionamento ligadas às partidas.

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Segundo o diretor da ZV Eventos, Breno Gonzalez, a parceria representa um novo passo da empresa no segmento de turismo esportivo.

— Ser uma agência credenciada pelo Flamengo representa um passo importante para a ZV Eventos e reforça o trabalho que temos desenvolvido no turismo esportivo. Queremos proporcionar uma experiência completa no Maracanã, reunindo comodidade, segurança e qualidade para que nossos clientes possam aproveitar cada momento do jogo.

Presidente do Flamengo anuncia mudanças no Maracanã

Na tarde deste domingo, após anunciar a construção de bustos em homenagem a Arrascaeta e Bruno Henrique, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revelou novas mudanças previstas para o Maracanã. Segundo o dirigente, o clube prepara uma série de ações para transformar a experiência do torcedor no estádio. Entre elas, estão a criação de um restaurante panorâmico e de uma fan zone no entorno do Maracanã.

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Maracanã na véspera de Flamengo x São Paulo (Foto: Izabella Giannola/Lance!)

De acordo com Bap, o espaço será pensado para se tornar um "point" dos rubro-negros em dias de jogos, reunindo atrações e serviços para os torcedores que chegarem ao estádio com antecedência.

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