Atlético está escalado para decisão contra o Juventude na Copa do Brasil
Galo está definido para a partida de volta das oitavas de final da competição
O Atlético está escalado para enfrentar o Juventude pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes entram em campo nesta terça-feira (4), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
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Como chegam as equipes?
As equipes chegam para o confronto após um duelo bastante equilibrado na partida de ida, disputada no último sábado, na Arena MRV. Atlético e Juventude empataram por 0 a 0 e deixaram a disputa completamente aberta para o jogo de volta, nesta quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Quem vencer a partida garante a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.
Confira a arbitragem e as escalações de Juventude x Atlético-MG
Juventude x Atlético-MG
Volta - oitavas de final - Copa do Brasil
📆 Data e horário: terça-feira, 4 de Agosto às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir.
🟨 Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé e Victor Hugo, Bernard; Cuello e Cassierra.
Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi, Marcos Paulo e Aderlan; Raí, Lucas Mineiro, Patryck Lanza, Fábio Lima e Marcos Paulo; Alisson Safira.
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