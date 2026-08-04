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Atlético está escalado para decisão contra o Juventude na Copa do Brasil

Galo está definido para a partida de volta das oitavas de final da competição

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
04/08/2026 18:31
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Camisa Atlético Alfredo Jaconi (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Camisa Atlético Alfredo Jaconi (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético está escalado para enfrentar o Juventude pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes entram em campo nesta terça-feira (4), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
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Atlético está escalado para enfrentar o Juventude pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes entram em campo nesta terça-feira (4), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

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Como chegam as equipes?

As equipes chegam para o confronto após um duelo bastante equilibrado na partida de ida, disputada no último sábado, na Arena MRV. Atlético e Juventude empataram por 0 a 0 e deixaram a disputa completamente aberta para o jogo de volta, nesta quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

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Quem vencer a partida garante a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Confira a arbitragem e as escalações de Juventude x Atlético-MG

Juventude x Atlético-MG
Volta - oitavas de final - Copa do Brasil
📆 Data e horário: terça-feira, 4 de Agosto às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming). ➡️Clique para assistir.
🟨 Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e  Cipriano da Silva Sousa (TO)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)

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Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé e Victor Hugo, Bernard; Cuello e Cassierra.

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi, Marcos Paulo e Aderlan; Raí, Lucas Mineiro, Patryck Lanza, Fábio Lima e Marcos Paulo; Alisson Safira.

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Bandeira Atlético Alfredo Jaconi (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bandeira Atlético Alfredo Jaconi (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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