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Athletico-PR apresenta terceiro uniforme para a temporada 2026

Nova camisa tem predominância da cor preta, detalhes em vermelho e grafismos inspirados nos ventos de um furacão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
04/08/2026 19:25
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Nova camisa do Athletico
Athletico Paranaense apresenta o terceiro uniforme para a temporada 2026 (Foto: Divulgação/Athletico)

A Umbro e o Athletico Paranaense apresentaram o terceiro uniforme do clube para a temporada 2026. Com o conceito "O Furacão deixa marcas", a nova camisa traduz em seus elementos visuais a força e a intensidade que fazem parte da identidade rubro-negra.

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Predominantemente preto, o uniforme ganha detalhes em vermelho que atravessam a parte frontal da camisa em linhas diagonais degradê, criando uma composição visual inspirada nos ventos cortantes de um furacão. 

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Além de reforçar as ideias de movimento, intensidade e impacto, o grafismo materializa as marcas que são deixadas pelo Furacão. São histórias, lembranças e emoções vividas ao lado do Athletico Paranaense, que acompanham cada athleticano e fazem parte da identidade do clube e de sua torcida.

O conceito do lançamento também aparece nos detalhes. A frase "Furacão deixa marcas" está presente no uniforme, enquanto a palavra "Furacão" ganha destaque na região posterior da gola, acompanhada pelo Double Diamond da Umbro. Outros elementos gráficos estilizados, na parte interna da gola e na numeração, fazem referência ao símbolo do Furacão e complementam a construção visual da peça. 

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Segundo Fernando Volpato, diretor de operações do Athletico Paranaense, o uniforme é o resultado de um processo de criação desenvolvido para reforçar a identidade das camisas do clube neste ano.

— Os conceitos de identidade e evolução nortearam o desenvolvimento das três camisas da atual temporada. Como resultado, o torcedor rubro-negro conta com uma coleção que traduz a identidade e o vento de inovação do Athletico Paranaense — destaca Fernando.  

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Para Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil, o novo uniforme reforça a conexão entre a identidade do Athletico Paranaense e a tradição da parceria com a marca.

— O Athletico tem uma identidade muito forte e reconhecida, e esse terceiro uniforme traduz justamente essa personalidade. O conceito 'O Furacão deixa marcas' representa a intensidade do clube e a força dessa história, que buscamos levar para cada detalhe da camisa. É um uniforme marcante, que valoriza os símbolos do Athletico e reforça o orgulho do torcedor em vestir as cores do clube — afirma Eduardo. 

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O escudo do Athletico Paranaense e o Double Diamond da Umbro aparecem em vermelho sobre a base preta, mantendo a estética proposta para o uniforme. As mangas também recebem detalhes gráficos em vermelho, enquanto elementos laterais complementam o design e reforçam a sensação de movimento da peça. 

Nova camisa do Athletico
Athletico e Umbro revelam novo uniforme (Foto: Divulgação/Athletico)

Início de vendas da nova camisa do Athletico

A camisa começou a ser vendida nesta segunda-feira (03), exclusivamente na loja e nos quiosques oficiais do clube (Arena da Baixada, Shopping Palladium e Shopping São José), no site e no e-commerce da Umbro.

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