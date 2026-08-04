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Dê suas notas: avalie as atuações em Juventude x Atlético-MG

Galo marcou no último lance, venceu o Ju, e avançou à próxima fase da Copa do Brasil

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
04/08/2026 21:47
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Alan Minda x juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Alan Minda x juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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No último lance da partida, o Atlético venceu o Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Aos 49 minutos do segundo tempo, Alan Minda aproveitou uma falha da defesa gaúcha para marcar o gol da vitória e colocar o Galo na próxima fase do torneio. O Lance! quer saber, quem foi o melhor jogador da partida? Vote e dê suas notas para o desempenho dos atletas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

No último lance da partida, o Atlético venceu o Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Aos 49 minutos do segundo tempo, Alan Minda aproveitou uma falha da defesa gaúcha para marcar o gol da vitória e colocar o Galo na próxima fase do torneio. O Lance! quer saber, quem foi o melhor jogador da partida? Vote e dê suas notas para o desempenho dos atletas.

Atlético-MG x Juventude: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada por um jogo estudado e com poucas chances claras de gol. O Atlético teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para superar o bloco defensivo compacto e bem organizado do Juventude. As melhores oportunidades do Galo surgiram quando a equipe acelerou a troca de passes e conseguiu realizar triangulações. Já o Juventude apostou nas transições rápidas para tentar surpreender o Atlético, mas também teve dificuldades para transformar as chegadas em chances de perigo.

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Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Juventude conseguiu ter mais presença no campo ofensivo e criou algumas chegadas perigosas, embora tenha mantido sua postura organizada defensivamente durante a maior parte do tempo. O Atlético voltou a encontrar as mesmas dificuldades do primeiro tempo para superar o bloqueio da equipe gaúcha. Quando a decisão por pênaltis parecia inevitável, Alan Minda acreditou até o fim e, no último lance da partida, aproveitou uma falha da defesa do Juventude para marcar o gol que garantiu a classificação do Galo para a próxima fase.

Disputa jogadores de Atlético x Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Disputa jogadores de Atlético x Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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