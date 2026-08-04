Gol sai após árbitro desistir de encerrar Atlético-MG x Juventude; veja Lance gerou reclamação dos jogadores da equipe gaúcha

O Atlético-MG se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil com gol no último ato do jogo contra o Juventude. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza levou o apito à boca, desistiu de encerrar a partida, e Alan Minda aproveitou a bola na área para marcar o gol da vitória.

➡️ Atlético marca no último lance, vence o Juventude e avança na Copa do Brasil

A partida estava empatada em 0 a 0 até os 48:55 minutos, quando Flávio, que havia dado quatro minutos de acréscimos, levou o apito à boca para encerrar o jogo. No entanto, após ver que a bola havia sido lançada para o ataque, desistiu de finalizar o duelo.

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Os defensores do Juventude erraram ao afastar a bola, Alan Minda aproveitou a confusão e chutou para o gol, classificando o time mineiro. Os jogadores e torcedores do clube gaúcho reclamaram bastante com o árbitro sobre a decisão de desistir de encerrar o jogo.

Veja o lance:

O árbitro chegou a levar o apito a boca para apitar o final do jogo.

Que gol doído, cruel demais. @GVids12 pic.twitter.com/IUdXaKNPnz — Sinhooliveira (@Sinhooliveira84) August 5, 2026

Atlético-MG x Juventude: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada por um jogo estudado e com poucas chances claras de gol. O Atlético teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para superar o bloco defensivo compacto e bem organizado do Juventude. As melhores oportunidades do Galo surgiram quando a equipe acelerou a troca de passes e conseguiu realizar triangulações. Já o Juventude apostou nas transições rápidas para tentar surpreender o Atlético, mas também teve dificuldades para transformar as chegadas em chances de perigo.

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Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Juventude conseguiu ter mais presença no campo ofensivo e criou algumas chegadas perigosas, embora tenha mantido sua postura organizada defensivamente durante a maior parte do tempo. O Atlético voltou a encontrar as mesmas dificuldades do primeiro tempo para superar o bloqueio da equipe gaúcha. Quando a decisão por pênaltis parecia inevitável, Alan Minda acreditou até o fim e, no último lance da partida, aproveitou uma falha da defesa do Juventude para marcar o gol que garantiu a classificação do Galo para a próxima fase.

Minda comemora gol do Atlético-MG contra o Juventude (Foto: Pedro Souza/Atlético)

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