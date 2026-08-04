Domínguez admite dificuldade do Atlético mas exalta: 'Acreditar até a última jogada' Galo marcou o gol da vitória e da classificação no último lance da partida

O Atlético venceu o Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O gol da vitória saiu no último lance da partida. Após o confronto, o técnico Eduardo Domínguez reconheceu as dificuldades enfrentadas pela equipe, mas avaliou que o Galo fez uma boa eliminatória e mereceu avançar de fase.

O Atlético venceu o Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O gol da vitória saiu no último lance da partida. Após o confronto, o técnico Eduardo Domínguez reconheceu as dificuldades enfrentadas pela equipe, mas avaliou que o Galo fez uma boa eliminatória e mereceu avançar de fase.

O treinador destacou a organização defensiva do Juventude, elogiou o adversário e ressaltou que o Atlético precisou acreditar até o fim para conquistar a classificação.

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— Sabíamos da dificuldade da partida, eles são um time difícil, defendem muito bem, muitos jogadores na entrada da área, muito difícil fazer gol. Podíamos ter oportunidades tentando nas costas da defesa e com alguma atuação de três contra dois ou com a individualidade de algum jogador. Mas são 180 minutos. Tivemos nossa dificuldade, mas estamos muito contentes. Sabíamos que tínhamos que acreditar até a última jogada — disse Domínguez.

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O comandante alvinegro também comentou sobre a atuação da equipe longe de casa. O Atlético vem evoluindo nesse aspecto e segundo o técnico, o time fez uma partida consistente diante de um adversário que costuma ser muito forte como mandante. Para Domínguez, o desempenho ao longo dos dois jogos justificou a classificação atleticana.

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— Temos que ver contra qual time estamos jogando e o momento da partida. Conseguimos jogar fora de casa, quase não sofremos, o time jogou bem. É muito difícil jogar aqui contra eles. Fizemos um grande jogo, uma boa série. Para mim, fomos justos os vencedores e estamos contentes — afirmou.

El Barba em Juventude x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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