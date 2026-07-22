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Roberto Carlos confirma parceria com Ronaldo em SAF de clube brasileiro

Pentacampeão mundial fará parte do grupo de investidores que pretende investir R$ 454 milhões no clube paulista ao longo de dez anos.

PorVinícius RamalhoSão Paulo (SP)
22/07/2026 09:32
Atualizado há 0 minutos
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Roberto Carlos durante a final da Copa do Mundo de 2026
Roberto Carlos fará parceria com Ronaldo em SAF da Inter de Limeira (Foto: Angela Weiss / AFP)
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Roberto Carlos e Ronaldo lideram grupo de investidores da Inter de Limeira.
Projeto de transformação em SAF aprovado, com investimento total de R$ 454 milhões.
Meta de recolocar o clube na elite do Campeonato Paulista e Brasileirão em até oito temporadas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) da Inter de Limeira ganhou mais um nome de peso. Depois de Ronaldo admitir participação nas negociações para adquirir o controle do clube, Roberto Carlos confirmou que integra o grupo de investidores responsável pela transformação da equipe em SAF.

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O anúncio foi feito pelo ex-lateral esquerdo em entrevista ao programa Debate em Jogo, do canal Wamo. Segundo Roberto Carlos, além dele e de Ronaldo, o grupo é formado pelo executivo Enrico Ambrogini e por dois investidores internacionais — um africano e um árabe.

"Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira agora junto com o Enrico e com dois sócios nossos, um africano e um árabe. Ou seja, vamos pouco a pouco entrar outra vez no futebol do interior para que possam, além de ter grandes jogadores indo para a seleção, reorganizar esses clubes", afirmou o pentacampeão mundial.

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Projeto da SAF de Roberto Carlos e Ronaldo prevê investimento milionário

O projeto é liderado por Enrico Ambrogini, executivo com experiência em SAFs. Ambrogini foi diretor de operações do Cruzeiro durante a gestão de Ronaldo, trabalhou no Valladolid, na Espanha, e foi CEO da Inter de Limeira entre 2019 e 2021.

Em abril, o Conselho Deliberativo da Inter aprovou a proposta de Ambrogini para transformar o clube em SAF. O plano prevê investimento total de R$ 454 milhões ao longo de dez anos, com metas esportivas e financeiras bem definidas — entre elas recolocar a Inter na elite do Campeonato Paulista e levar o clube à Série A do Brasileiro em até oito temporadas.

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Primeiros aportes e prioridades

Nos dois primeiros anos (2026–2027) a previsão é de aporte de até R$ 20 milhões. Os recursos serão aplicados no fortalecimento do elenco profissional, no desenvolvimento das categorias de base, na modernização da estrutura administrativa e tecnológica, além de melhorias no centro de treinamento e no estádio Major Levy Sobrinho.

A Inter de Limeira vive um momento de reconstrução e atualmente lidera a Série C do Campeonato Brasileiro. O clube busca consolidar o crescimento e retornar à elite estadual, objetivo que não foi alcançado nesta temporada após a disputa da Série A2.

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Ronaldo e Enrico Ambrogini com a camisa da Inter de Limeira
Roberto Carlos se juntará a Enrico Ambrogini e Ronaldo na Inter de Limeira (Foto: Divulgação)

Fundada em 1913, a Inter teve seu auge na década de 1980, com o título paulista de 1986 — o primeiro do interior — e a conquista da Série B em 1988. Com a entrada do grupo liderado por Ambrogini e reforçado por Ronaldo e Roberto Carlos, a expectativa é por um novo ciclo de investimentos em infraestrutura, gestão e futebol para recolocar a Inter entre os principais clubes do país.

Roberto Carlos e o futebol do interior

Roberto Carlos indicou que a iniciativa pode se estender além da Inter de Limeira, com foco em fortalecer clubes do interior paulista. O ex-jogador citou o carinho pelo União São João e disse que acompanhará de perto projetos locais para apoiar com patrocinadores e estrutura.

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"O União São João tenho o máximo carinho, o máximo respeito... Vou procurar estudar um pouco esses clubes do interior para que eu possa ajudar tanto com patrocinadores quanto fazer com que o futebol do interior volte a ser o futebol da nossa época", declarou.

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