Paquetá, Lingard e mais; todas as contratações da janela de transferências no Brasil

A janela de transferências do Brasil terminou nesta sexta-feira (27), com o fim da período de movimentações no futebol brasileiro até julho, o Lance! listou todas as contratações dos clubes da Série A do Brasileirão. Confira:
Athletico-PR
- Alejandro García (meia) - Once Caldas
- Gilberto (lateral) - Palmeiras
- Juan Portilla (volante) - Talleres
- Jadson (volante) - Juventude
- Luiz Gustavo (volante) - São Paulo
Atlético-MG
- Renan Lodi (lateral) - Al Hilal
- Maycon (volante) - Shakhtar Donetsk
- Alan Minda (atacante) - Cercle Brugge
- Angelo Preciado (lateral) - Sparta Praga
- Victor Hugo (meia) - Flamengo
- Mateo Cassierra (atacante) - Zenit
- Tomás Pérez (volante) - Porto
Bahia
- Cristian Olivera (atacante) - Grêmio
- Román Gómez (lateral) - Estudiantes
- Everaldo (atacante) - Fluminense
Botafogo
- Riquelme (zagueiro) - Sport
- Lucas Villalba (ponta) - Nacional-URU
- Ythallo (zagueiro) - Toronto
- Wallace Davi (volante) - Fluminense
- Jhoan Hernández (lateral) - Millonarios
- Edenílson (volante) - Grêmio
- Cristian Medina (meia) - Estudiantes
- Nahuel Ferraresi (zagueiro) - São Paulo
Chapecoense
- Jean Carlos (meia) - Criciúma
- Rafael Thyere (zagueiro) - Sport
- João Vitor (volante) - Avaí
- Higor Meritão (volante) - CRB
- Robert (meio-campista) - Atlético-MG
- Marcos Vinícius (lateral) - Avaí
- Anderson (goleiro) - Atlético-GO
- Camilo (volante) - Grêmio
- Ênio (atacante) - Juventude
- Yannick Bolasie (atacante) - Cruzeiro
- Bruno Pacheco (lateral) - Fortaleza
- João Bom (atacante) - Volta Redonda
- Maurício Garcez (atacante) - Avaí
Corinthians
- Gabriel Paulista (zagueiro) - Besiktas
- Matheus Pereira (meia) - Fortaleza
- Pedro Milans (lateral) - Peñarol
- Kaio César (atacante) - Al Hilal
- Allan (volante) - Flamengo
- Zakaria Labyad (meia) - Dalian Yingbo
Coritiba
- Pedro Rocha (atacante) - Remo
- Willian Oliveira (volante) - Vitória
- Tinga (lateral) - Fortaleza
- Fernando Sobral (volante) - Cuiabá
- Fabinho (atacante) - América-MG
- Gustavo (meia) - Dubai United
- Joaquín Lavega (atacante) - Fluminense
- Thiago Santos (zagueiro) - Fluminense
- Breno Lopes (atacante) - Fortaleza
- Keno (atacante) - Fluminense
- Alejandro Ararat (meia) - Atlético Huila
- Felipe Jonatan (lateral) - Fortaleza
- JP Chermont (lateral) - Santos
- Keiller (goleiro) - Internacional
Cruzeiro
- Néiser Villarreal (atacante) - Millonarios
- Matheus Cunha (goleiro) - Flamengo
- Chico da Costa (atacante) - Cerro Porteño
- Gerson (meia) - Zenit
- Bruno Rodrigues (atacante) - Palmeiras
Flamengo
- Vitão (zagueiro) - Internacional
- Andrew (goleiro) - Gil Vicente
- Lucas Paquetá (meia) - West Ham
Fluminense
- Jemmes (zagueiro) - Mirassol
- Guilherme Arana (lateral) - Atlético-MG
- Jefferson Savarino (meia) - Botafogo
- Jullián Millán (zagueiro) - Nacional-URU
- Rodrigo Castillo (atacante) - Lanús
Grêmio
- Caio Paulista (lateral) - Palmeiras
- José Enamorado (ponta) - Junior Barranquilla
- Tetê (ponta) - Panathinaikos
- Weverton (goleiro) - Palmeiras
- Juan Nardoni (volante) - Racing
- Leonel Pérez (volante) - Huracán
Internacional
- Paulinho Paula (volante) - Vasco
- Félix Torres (zagueiro) - Corinthians
- Rodrigo Villagra (volante) - CSKA Moscou
- Alerrandro (atacante) - CSKA Moscou
- Kayky (ponta) - Bahia
- Matheus Bahia (lateral) - Bahia
Mirassol
- André Luís (atacante) - Shanghai Shenhua
- Yuri Lara (volante) - Yokohama FC
- Rodrigo Rodrigues (atacante) - Operário-PR
- Nathan Fogaça (atacante) - Novorizontino
- Lucas Mugni (meia) - Ceará
- Denilson (volante) - Cuiabá
- Igor Cariús (lateral) - Sport
- Willian Machado (zagueiro) - Ceará
- Antonio Galeano (atacante) - Ceará
- Eduardo (meia) - Cruzeiro
- Lucas Oliveira (zagueiro) - Vasco
- Rodrigues (zagueiro) - San Jose Earthquakes
- Igor Formiga (lateral) - Juventude
- Everton Galdino (atacante) - FC Tokyo
- Victor Luis (lateral) - Vasco
- Tiquinho Soares (atacante) - Santos
- Gabriel Pires (meio-campista) - Portuguesa
Palmeiras
- Marlon Freitas (volante) - Botafogo
- Jhon Arias (meia) - Wolverhampton
Red Bull Bragantino
- Ignacio Sosa (volante) - Peñarol
- Rodriguinho (meia) - São Paulo
- Tiago Volpi (goleiro) - Grêmio
Remo
- Alef Manga (atacante) - Avaí
- Zé Ricardo (volante) - Shonan Bellmare
- Yago Pikachu (ponta) - Fortaleza
- Carlinhos (atacante) - Flamengo
- Patrick de Paula (volante) - Botafogo
- Léo Andrade (zagueiro) - Suwon Bluewings
- João Lucas (lateral) - Grêmio
- Thalisson (zagueiro) - Coritiba
- Marllon (zagueiro) - Ceará
- Patrick (meia) - Santos
- Rafael Monti (atacante) - Vinotinto
- Zé Welison (volante) - Fortaleza
- Vitor Bueno (meia) - Cerezo Osaka
- Braian Cufré (lateral) - Central Córdoba
- Ivan (goleiro) - Internacional
- Franco Catarozzi (meia) - Liverpool-URU
- Leonel Picco (volante) - Platense
- Jajá (atacante) - Goiás
- Duplexe Tchamba (zagueiro) - Casa Pia
Santos
- Gabigol (atacante) - Cruzeiro
- Gabriel Menino (volante) - Atlético-MG
- Rony (atacante) - Atlético-MG
- Moisés (atacante) - Fortaleza
- Christian Oliva (volante) - Nacional-URU
- Lucas Veríssimo (zagueiro) - Al Duhail
São Paulo
- Danielzinho (volante) - Mirassol
- Carlos Coronel (goleiro) - New York Red Bulls
- Dória (zagueiro) - Atlas
- Lucas Ramon (lateral) - Mirassol
- Cauly (meia) - Bahia
- Arthur (atacante) - Botafogo (falta assinar)
Vasco
- Johan Rojas (ponta) - Monterrey
- Alan Saldivia (zagueiro) - Colo-Colo
- Marino Hinestroza (atacante) - Atlético Nacional
- Brenner (atacante) - Udinese
- Cuiabano (lateral) - Nottingham Forest
- Claudio Spinelli (atacante) - Independiente del Valle
Vitória
- Caíque Gonçalves (volante) - Juventude
- Mateusinho (lateral) - Cuiabá
- Riccieli (zagueiro) - Famalicão
- Nathan Mendes (lateral) - RB Bragantino
- Luan Cândido (lateral) - RB Bragantino
- Marinho (atacante) - Fortaleza
- Emmanuel Martínez (meia) - Fortaleza
- Pedro Henrique (atacante) - Yunnan Yukun
- Lucas Silva (atacante) - Seoul FC
- Diego Tarzia (atacante) - Independiente
- Cacá (zagueiro) - Corinthians
