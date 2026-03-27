menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Paquetá, Lingard e mais; todas as contratações da janela de transferências no Brasil

Veja todas as contratações dos times da Série A

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/03/2026
22:32
Lucas Paquetá marcou em Botafogo x Flamengo (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)
imagem cameraLucas Paquetá marcou em Botafogo x Flamengo (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A janela de transferências do Brasil terminou nesta sexta-feira (27), com o fim da período de movimentações no futebol brasileiro até julho, o Lance! listou todas as contratações dos clubes da Série A do Brasileirão. Confira:

continua após a publicidade

Relacionadas

Athletico-PR

  1. Alejandro García (meia) - Once Caldas
  2. Gilberto (lateral) - Palmeiras
  3. Juan Portilla (volante) - Talleres
  4. Jadson (volante) - Juventude
  5. Luiz Gustavo (volante) - São Paulo

Atlético-MG

  1. Renan Lodi (lateral) - Al Hilal
  2. Maycon (volante) - Shakhtar Donetsk
  3. Alan Minda (atacante) - Cercle Brugge
  4. Angelo Preciado (lateral) - Sparta Praga
  5. Victor Hugo (meia) - Flamengo
  6. Mateo Cassierra (atacante) - Zenit
  7. Tomás Pérez (volante) - Porto
Renan Lodi em Atlético x Tombense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Bahia

  • Cristian Olivera (atacante) - Grêmio
  • Román Gómez (lateral) - Estudiantes
  • Everaldo (atacante) - Fluminense

Botafogo

  1. Riquelme (zagueiro) - Sport
  2. Lucas Villalba (ponta) - Nacional-URU
  3. Ythallo (zagueiro) - Toronto
  4. Wallace Davi (volante) - Fluminense
  5. Jhoan Hernández (lateral) - Millonarios
  6. Edenílson (volante) - Grêmio
  7. Cristian Medina (meia) - Estudiantes
  8. Nahuel Ferraresi (zagueiro) - São Paulo
Cristian Medina foi apresentado oficialmente no Botafogo nesta quinta-feira (26) (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Chapecoense

  1. Jean Carlos (meia) - Criciúma
  2. Rafael Thyere (zagueiro) - Sport
  3. João Vitor (volante) - Avaí
  4. Higor Meritão (volante) - CRB
  5. Robert (meio-campista) - Atlético-MG
  6. Marcos Vinícius (lateral) - Avaí
  7. Anderson (goleiro) - Atlético-GO
  8. Camilo (volante) - Grêmio
  9. Ênio (atacante) - Juventude
  10. Yannick Bolasie (atacante) - Cruzeiro
  11. Bruno Pacheco (lateral) - Fortaleza
  12. João Bom (atacante) - Volta Redonda
  13. Maurício Garcez (atacante) - Avaí

Corinthians

  1. Gabriel Paulista (zagueiro) - Besiktas
  2. Matheus Pereira (meia) - Fortaleza
  3. Pedro Milans (lateral) - Peñarol
  4. Kaio César (atacante) - Al Hilal
  5. Allan (volante) - Flamengo
  6. Zakaria Labyad (meia) - Dalian Yingbo
Jesse Lingard já foi apresentado oficialmente pelo Corinthians (Foto: Luccas Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Coritiba

  1. Pedro Rocha (atacante) - Remo
  2. Willian Oliveira (volante) - Vitória
  3. Tinga (lateral) - Fortaleza
  4. Fernando Sobral (volante) - Cuiabá
  5. Fabinho (atacante) - América-MG
  6. Gustavo (meia) - Dubai United
  7. Joaquín Lavega (atacante) - Fluminense
  8. Thiago Santos (zagueiro) - Fluminense
  9. Breno Lopes (atacante) - Fortaleza
  10. Keno (atacante) - Fluminense
  11. Alejandro Ararat (meia) - Atlético Huila
  12. Felipe Jonatan (lateral) - Fortaleza
  13. JP Chermont (lateral) - Santos
  14. Keiller (goleiro) - Internacional

Cruzeiro

  1. Néiser Villarreal (atacante) - Millonarios
  2. Matheus Cunha (goleiro) - Flamengo
  3. Chico da Costa (atacante) - Cerro Porteño
  4. Gerson (meia) - Zenit
  5. Bruno Rodrigues (atacante) - Palmeiras

Flamengo

  1. Vitão (zagueiro) - Internacional
  2. Andrew (goleiro) - Gil Vicente
  3. Lucas Paquetá (meia) - West Ham
Lucas Paquetá em apresentação ao Flamengo (Foto: Pedro Werneck/Lance!)

Fluminense

  1. Jemmes (zagueiro) - Mirassol
  2. Guilherme Arana (lateral) - Atlético-MG
  3. Jefferson Savarino (meia) - Botafogo
  4. Jullián Millán (zagueiro) - Nacional-URU
  5. Rodrigo Castillo (atacante) - Lanús

Grêmio

  1. Caio Paulista (lateral) - Palmeiras
  2. José Enamorado (ponta) - Junior Barranquilla
  3. Tetê (ponta) - Panathinaikos
  4. Weverton (goleiro) - Palmeiras
  5. Juan Nardoni (volante) - Racing
  6. Leonel Pérez (volante) - Huracán

Internacional

  1. Paulinho Paula (volante) - Vasco
  2. Félix Torres (zagueiro) - Corinthians
  3. Rodrigo Villagra (volante) - CSKA Moscou
  4. Alerrandro (atacante) - CSKA Moscou
  5. Kayky (ponta) - Bahia
  6. Matheus Bahia (lateral) - Bahia

Mirassol

  1. André Luís (atacante) - Shanghai Shenhua
  2. Yuri Lara (volante) - Yokohama FC
  3. Rodrigo Rodrigues (atacante) - Operário-PR
  4. Nathan Fogaça (atacante) - Novorizontino
  5. Lucas Mugni (meia) - Ceará
  6. Denilson (volante) - Cuiabá
  7. Igor Cariús (lateral) - Sport
  8. Willian Machado (zagueiro) - Ceará
  9. Antonio Galeano (atacante) - Ceará
  10. Eduardo (meia) - Cruzeiro
  11. Lucas Oliveira (zagueiro) - Vasco
  12. Rodrigues (zagueiro) - San Jose Earthquakes
  13. Igor Formiga (lateral) - Juventude
  14. Everton Galdino (atacante) - FC Tokyo
  15. Victor Luis (lateral) - Vasco
  16. Tiquinho Soares (atacante) - Santos
  17. Gabriel Pires (meio-campista) - Portuguesa

Palmeiras

  1. Marlon Freitas (volante) - Botafogo
  2. Jhon Arias (meia) - Wolverhampton
Leila e Arias (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Red Bull Bragantino

  1. Ignacio Sosa (volante) - Peñarol
  2. Rodriguinho (meia) - São Paulo
  3. Tiago Volpi (goleiro) - Grêmio

Remo

  1. Alef Manga (atacante) - Avaí
  2. Zé Ricardo (volante) - Shonan Bellmare
  3. Yago Pikachu (ponta) - Fortaleza
  4. Carlinhos (atacante) - Flamengo
  5. Patrick de Paula (volante) - Botafogo
  6. Léo Andrade (zagueiro) - Suwon Bluewings
  7. João Lucas (lateral) - Grêmio
  8. Thalisson (zagueiro) - Coritiba
  9. Marllon (zagueiro) - Ceará
  10. Patrick (meia) - Santos
  11. Rafael Monti (atacante) - Vinotinto
  12. Zé Welison (volante) - Fortaleza
  13. Vitor Bueno (meia) - Cerezo Osaka
  14. Braian Cufré (lateral) - Central Córdoba
  15. Ivan (goleiro) - Internacional
  16. Franco Catarozzi (meia) - Liverpool-URU
  17. Leonel Picco (volante) - Platense
  18. Jajá (atacante) - Goiás
  19. Duplexe Tchamba (zagueiro) - Casa Pia

Santos

  1. Gabigol (atacante) - Cruzeiro
  2. Gabriel Menino (volante) - Atlético-MG
  3. Rony (atacante) - Atlético-MG
  4. Moisés (atacante) - Fortaleza
  5. Christian Oliva (volante) - Nacional-URU
  6. Lucas Veríssimo (zagueiro) - Al Duhail
Gabigol durante entrevista coletiva de apresentação ao Santos. (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

São Paulo

  1. Danielzinho (volante) - Mirassol
  2. Carlos Coronel (goleiro) - New York Red Bulls
  3. Dória (zagueiro) - Atlas
  4. Lucas Ramon (lateral) - Mirassol
  5. Cauly (meia) - Bahia
  6. Arthur (atacante) - Botafogo (falta assinar)

Vasco

  1. Johan Rojas (ponta) - Monterrey
  2. Alan Saldivia (zagueiro) - Colo-Colo
  3. Marino Hinestroza (atacante) - Atlético Nacional
  4. Brenner (atacante) - Udinese
  5. Cuiabano (lateral) - Nottingham Forest
  6. Claudio Spinelli (atacante) - Independiente del Valle
Spinelli, Admar Lopes e Cuiabano (Foto: Reprodução / Vasco TV)

Vitória

  1. Caíque Gonçalves (volante) - Juventude
  2. Mateusinho (lateral) - Cuiabá
  3. Riccieli (zagueiro) - Famalicão
  4. Nathan Mendes (lateral) - RB Bragantino
  5. Luan Cândido (lateral) - RB Bragantino
  6. Marinho (atacante) - Fortaleza
  7. Emmanuel Martínez (meia) - Fortaleza
  8. Pedro Henrique (atacante) - Yunnan Yukun
  9. Lucas Silva (atacante) - Seoul FC
  10. Diego Tarzia (atacante) - Independiente
  11. Cacá (zagueiro) - Corinthians

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias