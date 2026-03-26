O lateral‑esquerdo Cuiabano, de 23 anos, vem se consolidando como um dos destaques do Vasco em 2026 e já chamou a atenção de alguns clubes europeus. Scouts de equipes da Alemanha e da Itália estiveram recentemente no Brasil para observar de perto atletas sub‑23. Durante a estadia no Rio, a equipe de olheiros assistiu a jogos do Vasco e demonstrou grande interesse pelo jogador. Além disso, entraram em contato com pessoas próximas a Cuiabano para entender melhor sua situação, incluindo pedidos salariais, visando analisar a possibilidade de uma proposta na janela de meio de ano, que abre no dia 20 de julho. A informação foi divulgada inicialmente pelo O Globo e confirmada pelo Lance!.

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Contratado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, em 2025, Cuiabano retornou ao futebol brasileiro por empréstimo ao Vasco ainda no início desta temporada. O acordo com o clube inglês prevê uma opção de compra fixa de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões) para o Vasco até dezembro de 2026.

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Além de observações in loco, representantes de clubes europeus já fizeram contatos preliminares com o Nottingham Forest e com a diretoria vascaína para entender a situação contratual do lateral. Os dirigentes europeus buscam mapear a possibilidade de uma transferência já na próxima janela de meio de ano, atraídos pelo potencial e pela performance consistente de Cuiabano desde que se tornou titular absoluto.

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Cuiabano e David marcaram os gols do Vasco contra o Grêmio (Foto: ALEXANDRE BRUM/AGENCIA ENQUADRAR)

No cenário nacional, Cuiabano também se destaca: é atualmente o 5º jogador com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro, com 5 participações, atrás apenas de Andreas Pereira (Palmeiras) com 8, Danilo (Botafogo) com 6, Lucho Acosta (Fluminense) com 6 e Carlos Vinicius (Grêmio) com 6. Este desempenho reforça o valor do lateral tanto dentro do Vasco quanto no mercado internacional.

Em recente declaração após o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho explicou que o clube analisa cuidadosamente as condições de compra de atletas emprestados, entre eles Cuiabano, considerando sempre a responsabilidade financeira.

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- Todos esses jogadores que a gente tem a oportunidade de ativar um gatilho de compra, dentro dos que realmente estão cabendo dentro do nosso orçamento, a gente vai fazer. É o que a gente pretende fazer, sempre com a responsabilidade financeira. E nisso tem, inclusive, o Cuiabano, o Robert Renan, o Cuesta - afirmou.

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A cláusula de opção complica o cenário, já que, caso algum clube europeu faça uma proposta que agrade ao Nottingham Forest antes do fim da temporada, o Vasco pode ser obrigado a antecipar a ativação desse gatilho de compra se quiser manter o jogador — algo que exigiria um ajuste orçamentário significativo em São Januário.

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