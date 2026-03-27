Santos e Botafogo não chegam a acordo por negociação de Newton
Fim da janela de transferências e divergências na forma de pagamento influenciaram para negócio melar
O Santos e o Botafogo encerraram, na noite desta sexta-feira (27), as negociações envolvendo o volante Newton.
O negócio estava praticamente fechado e não envolveria pagamento em dinheiro, já que o Peixe abonaria a dívida do clube carioca pela contratação de Jair, realizada no início do ano passado. Inicialmente, os clubes negociavam 70% dos direitos de Newton por R$ 18 milhões.
O volante foi um pedido do técnico Cuca, que assumiu o comando do Peixe na semana passada, após a saída de Juan Pablo Vojvoda. Newton chegou ao Botafogo em 2024, mas foi emprestado ao Criciúma. Ele também acumula passagens pela Jacuipense e Bahia de Feira, da Bahia. O jogador pode atuar tanto como volante quanto como zagueiro.
O atleta já tinha sido sondado em outras oportunidades, mas o Santos não conseguiu concretizar o negócio.
Outro fator que contribuiu para o desfecho negativo foi o fechamento da janela de transferências complementar nesta sexta-feira (27), sem tempo hábil para a conclusão dos últimos detalhes da negociação como a questão financeira.
Newton sofreu uma lesão no ombro direito no dia 14 de março, no clássico contra o Clube de Regatas do Flamengo, e retornou apenas em abril.
Até aqui, o Santos anunciou seis reforços para esta temporada: Gabriel Barbosa, Gabriel Menino, Rony, Moisés, Christian Oliva e Lucas Veríssimo.
O Santos volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (2), contra o Remo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Newton pelo Botafogo:
69 jogos (42 titular)
1 gol
1 assistência
89% acerto no passe
4.0 bolas recuperadas por jogo
0.9 desarmes por jogo
0.8 interceptações por jogo
1.4 faltas por jogo
42% eficiência nos duelos
Nota Sofascore 6.78
