A coreografia criada por Lucas Paquetá nas categorias de base do Flamengo transformou-se em fenômeno cultural no Brasil. A dança, conhecida como "Jogadinha do Paquetá", ganhou música própria em 2022, composta pela dupla MC Rf e DJ Kaio VDM. A coreografia se tornou sua marca registrada e um meio de aproximação com os fãs.

Durante participação no podcast "Poddelas", Lucas contou como tudo começou.

- Quem fez a música foi um conhecido do meu irmão. Eles me perguntaram o que eu tinha achado, eu gostei. Depois eu fui postar a comemoração de um gol que marquei pelo Flamengo e pensei em colocar a música. Acabou que pegou. Mas nem eu sei como faço (a dança). - contou.

Em 2022, a dupla MC Rf e DJ Kaio VDM criou a música "Jogadinha do Paquetá", especificamente para embalar as comemorações do meio do Flamengo. A canção ganhou popularidade após o próprio atleta compartilhá-la em suas redes sociais. O videoclipe oficial, lançado em 2023 no YouTube, acumula mais de 7 milhões de visualizações. No Spotify, a música já ultrapassou 60 milhões de reproduções.

Paquetá vai reestrear pelo Flamengo contra o Corinthians?

Com Lucas Paquetá já em solo brasileiro, o Flamengo corre contra o tempo para regularizá-lo. Diante deste cenário, quando pode ser a reestreia do Garoto do Ninho?

Assim que chegar ao Rio, Paquetá passará por exames médicos e, posteriormente, assinará contrato de cinco anos com o Flamengo. Internamente, há um otimismo pela regularização do atleta até sexta-feira, o que o possibilitaria a ficar à disposição do técnico Filipe Luís para a partida contra o Corinthians, na decisão da Supercopa do Brasil, no domingo.

Para que Paquetá possa o Flamengo x Corinthians, o nome do meia precisa estar no BID (Boletim Informativo Diário) até o fim de sexta-feira.

Mas, além da parte regulamentar, Paquetá passará por uma avaliação do departamento médico e da comissão técnica do Flamengo. Vale destacar que a última vez que o brasileiro entrou em campo foi no dia 6 de janeiro, na derrota do West Ham para o Nottingham Forest por 2 a 1. Posteriormente, o atleta ficou fora de embate por dores nas costas e, claro, pelas tratativas com o clube brasileiro.