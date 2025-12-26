Renan Lodi chega em BH para assinar com o Atlético-MG e fala sobre projeto do clube

O lateral-esquerdo Renan Lodi chegou nesta sexta-feira (26) ao Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O jogador realizará exames médicos e passará por testes físicos antes de assinar contrato com o Atlético.

O lateral-esquerdo Renan Lodi chegou nesta sexta-feira (26) ao Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O jogador realizará exames médicos e passará por testes físicos antes de assinar contrato com o Atlético.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Renan Lodi firmará vínculo de cinco anos com o clube. Em sua chegada, o atleta falou sobre as propostas que recebeu do futebol europeu e explicou o motivo da escolha pelo Galo:

"O projeto que o Galo apresentou, não só para mim, mas para minha família também. Foi uma decisão difícil de tomar, porque tinha outras propostas também de fora, mas com o projeto do Galo, como foi apresentado, com algumas pessoas que foram lá em casa me apresentar, eu não poderia negar."

continua após a publicidade

Renan Lodi pela seleção brasileira (Crédito: Pedro Martins/MoWA Press)

Renan Lodi está livre no mercado desde setembro, após rescindir contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. A rescisão foi feita de forma unilateral pelo jogador, que não foi inscrito no Campeonato Saudita. O atleta alegou que a situação poderia prejudicar sua carreira, já que teria um número reduzido de jogos ao longo da temporada.

O clube saudita, por sua vez, afirmou que tomará as medidas cabíveis em relação ao caso. Até o momento, porém, não houve um desfecho oficial sobre a situação.

continua após a publicidade

Questionado sobre o assunto, Renan Lodi afirmou estar tranquilo e totalmente focado em sua nova etapa no Atlético:

"Eu estou tranquilo quanto a isso. Meus advogados sabem da importância que está sendo esse processo. E minha preocupação agora é so jogar, treinar e deixar. Deixo isso por conta deles."

Além disso, o atleta destacou a importância da conversa que teve com o técnico Jorge Sampaoli durante o processo de negociação.

"Eu tive uma conversa com o treinador também nessa reunião que eu tive. Ele foi um dos pilares para eu poder aceitar esse objetivo de estar no Galo. "