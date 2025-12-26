Renan Lodi chega em BH para assinar com o Atlético-MG e fala sobre projeto do clube
Jogador firmará por cinco anos com o Galo
- Matéria
- Mais Notícias
O lateral-esquerdo Renan Lodi chegou nesta sexta-feira (26) ao Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O jogador realizará exames médicos e passará por testes físicos antes de assinar contrato com o Atlético.
Títulos e rebaixamento: Confira o desempenho das categorias de base do Atlético-MG em 2025
Atlético Mineiro
Novo reforço do Atlético-MG impressiona torcedores: ‘Melhor do Brasil’
Fora de Campo
Atlético-MG confirma oficialmente acordo com o lateral-esquerdo Renan Lodi
Atlético Mineiro
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Renan Lodi firmará vínculo de cinco anos com o clube. Em sua chegada, o atleta falou sobre as propostas que recebeu do futebol europeu e explicou o motivo da escolha pelo Galo:
"O projeto que o Galo apresentou, não só para mim, mas para minha família também. Foi uma decisão difícil de tomar, porque tinha outras propostas também de fora, mas com o projeto do Galo, como foi apresentado, com algumas pessoas que foram lá em casa me apresentar, eu não poderia negar."
Renan Lodi está livre no mercado desde setembro, após rescindir contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. A rescisão foi feita de forma unilateral pelo jogador, que não foi inscrito no Campeonato Saudita. O atleta alegou que a situação poderia prejudicar sua carreira, já que teria um número reduzido de jogos ao longo da temporada.
O clube saudita, por sua vez, afirmou que tomará as medidas cabíveis em relação ao caso. Até o momento, porém, não houve um desfecho oficial sobre a situação.
Questionado sobre o assunto, Renan Lodi afirmou estar tranquilo e totalmente focado em sua nova etapa no Atlético:
"Eu estou tranquilo quanto a isso. Meus advogados sabem da importância que está sendo esse processo. E minha preocupação agora é so jogar, treinar e deixar. Deixo isso por conta deles."
Além disso, o atleta destacou a importância da conversa que teve com o técnico Jorge Sampaoli durante o processo de negociação.
"Eu tive uma conversa com o treinador também nessa reunião que eu tive. Ele foi um dos pilares para eu poder aceitar esse objetivo de estar no Galo. "
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias