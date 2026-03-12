O jornal espanhol "Diario AS" dedicou um espaço nesta sexta-feira (12) ao momento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e, principalmente, à situação do meia Gerson. A publicação destacou o contraste entre o alto investimento da Raposa na última janela de transferências e a incômoda posição na tabela, escancarado na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. O veículo estampou um paradoxo: "Cruzeiro, 150 milhões em posições de rebaixamento".

O AS ressaltou que o clube mineiro gastou quase 45 milhões de euros (cerca de R$ 280 milhões) na última janela, sendo o quarto time que mais investiu no país, atrás apenas de Flamengo, Palmeiras e Botafogo. O valor total do elenco ultrapassa os 155 milhões de euros, o que torna a terceira posição no ranking de investimento um dado ainda mais paradoxal diante da 19ª colocação na tabela, na zona de rebaixamento.

Matéria do Diario AS, sobre Gerson, Cruzeiro e Flamengo (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: Cruzeiro, 150 milhões em posições de rebaixamento (título)

O projeto liderado pela segunda contratação mais cara da história do futebol brasileiro está na zona de rebaixamento após a derrota para o Flamengo. (subtítulo)

Gerson se torna o destaque negativo do duelo

O jornal espanhol concentrou suas atenções em Gerson, contratado por valores milionários para ser o maestro da equipe. O meia retornou ao Maracanã como a segunda contratação mais cara da história do futebol sul-americano, atrás apenas de Paquetá. A recepção da torcida rubro-negra foi hostil: Gerson foi saudado com gritos de "mercenário" desde o aquecimento, uma resposta direta à sua saída conturbada do Flamengo rumo ao Zenit, pouco depois de renovar contrato com o clube carioca.

Gerson no duelo entre Cruzeiro e Flamengo (Foto: Gazeta Press)

Para o AS, Gerson representa exatamente a crise do Cruzeiro neste início de temporada. Uma equipe moldada para disputar títulos, que tem no ex-Flamengo seu grande nome, mas que acumula dificuldades e ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. A crise, ressaltada pelo periódico, é ilustrada no trecho em que o jornal descreve o time mineiro como "um elenco com aspirações ambiciosas, que vive profunda crise".

