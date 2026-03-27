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Botafogo retira foto de Marlon Freitas do Nilton Santos e troca pela de Marçal

Alvinegro desaprovou atitudes do volante após saída para o clube paulista

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Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/03/2026
19:20
Correa e Marlon Freitas discutiram após Palmeiras x Botafogo (Foto: Crizam França/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraMarlon Freitas discutiu com jogadores do Botafogo na vitória do Palmeiras (Foto: Crizam França/Photo Premium/Gazeta Press)
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As declarações ao chegar como reforço de peso do Palmeiras e postura no reencontro com o Botafogo fizeram o volante Marlon Freitas perder qualquer resquício de prestígio no clube carioca. Outrora querido internamente, o capitão dos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024 já não é mais lembrado mas imagens marcantes da temporada vitoriosa. No hall que dá acesso aos vestiários e ao gramado do Nilton Santos, a foto do jogador beijando a taça da Libertadores foi retirada e substituída pela do lateral-esquerdo Fernando Marçal. Veja abaixo:

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Foto de Marçal substitiu a de Marlon Freitas no estádio do Botafogo (Foto: Reprodução)
Foto de Marçal substitiu a de Marlon Freitas no estádio do Botafogo (Foto: Reprodução)

Marlon Freitas, conforme publicou o Lance! anteriormente, desagradou ex-companheiros de elenco com suas falas ao chegar no Palmeiras, como sobre desempenho no clube paulista e de o Paulistão 2026 ter sido um título mais marcante.

A relação com outros líderes do elenco piorou após o reencontro, no último dia 18, quando discutiu na saída do gramado com Alex Telles, Marçal, Joaquín Correa, Álvaro Montoro.

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A discussão em tom mais elevado foi do meia com Joaquín Correa, atacante do Botafogo, com quem conviveu no segundo semestre de 2025. O argentino falou sobre a postura de Marlon na temporada passada, o comparando com outros companheiros ao longo da carreira. Segundo apurou a reportagem do Lance!, Tucu Correa disse que Marlon Freitas foi o pior capitão com quem já trabalhou.

Foto de Marlon Freitas que foi tirada pelo Botafogo do Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Foto de Marlon Freitas que foi retirada do Nilton Santos pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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