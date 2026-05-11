São Paulo tem novidades com atletas em recuperação em reapresentação

Após o Majestoso do último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo abriu os trabalhos nesta segunda-feira (11) para a decisão contra o Juventude, que será disputado na próxima quarta-feira (13), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil.

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A reapresentação no SuperCT dividiu o elenco. Os titulares no clássico fizeram exercícios regenerativos, enquanto o restante treinou no gramado. Após o aquecimento e um complemento de posse de bola, este grupo realizou um enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido.

A manhã também contou com novidades envolvendo atletas em recuperação. O volante Pablo Maia, que passou por cirurgia no dia 10 de abril para corrigir fraturas no nariz e na face, participou do treino com o grupo após trabalhar com a preparação física nos últimos dias.

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(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Enquanto isso, o lateral-direito Lucas Ramon, com lesão na panturrilha esquerda, e o zagueiro Rafael Toloi, que trata dores na mesma região, fizeram exercícios no campo com a fisioterapia. Alan Franco correu no gramado, também sob supervisão dos fisioterapeutas.

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Trabalhos de olho no duelo com o Juventude pela Copa do Brasil!



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🎥 Gutierre Filmes pic.twitter.com/JkPMqv0HKK — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 11, 2026

Programação do São Paulo

Nesta terça-feira (12), o São Paulo concluirá a preparação antes da viagem para Caxias do Sul. Com a vitória por 1 a 0 na partida de ida, no MorumbisBIS, com gol de Luciano. O São Paulo joga pelo empate.