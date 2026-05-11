O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, em reunião realizada nesta segunda-feira (11), os três uniformes que o clube utilizará na temporada de 2027. A terceira camisa será inspirada em Jorge Ben Jor, torcedor símbolo do clube, e no movimento Tropicália.

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O terceiro uniforme será predominantemente preto, com detalhes em rosa, azul e amarelo. A proposta faz referência ao cantor e ao movimento cultural surgido no Brasil na década de 1960.

A camisa principal do Flamengo para 2027 terá listras mais finas e mangas vermelhas. O modelo relembra o uniforme utilizado pelo clube na temporada de 2018.

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Já o segundo uniforme será branco, com detalhes em cinza, vermelho e preto. A peça faz homenagem à Taça Salutaris, conquistada pelo Flamengo em 1927. O torneio escolhia o "clube mais Symphatico" do Brasil.

A camisa em homenagem a Jorge Ben recebeu 72% dos votos favoráveis. Já os uniformes número um e dois foram aprovados com cerca de 90% de aprovação. Os três modelos foram apresentados e votados pelo Conselho Deliberativo do clube durante a reunião desta segunda-feira. A informação foi publicada primeiramente pela "Espn" e confirmada pelo Lance!.

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Sede da Gávea, do Flamengo (Foto: Reprodução)

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