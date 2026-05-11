Confronto entre Fluminense e São Paulo pelo Brasileirão sofre alteração

Fluminense e São Paulo se enfrentam neste sábado (16) pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida sofreu uma alteração de horário. O jogo agora está marcado para às 19h (de Brasília), uma hora e meia antes do horário previsto anteriormente.

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O duelo é uma briga direta na tabela do Campeonato Brasileirão. Nesse momento, o Fluminense tem 27 pontos e ocupa a terceira posição. O São Paulo tem 24 e ocupa a quarta colocação. Os paulistas precisam de uma vitória simples para ultrapassar os cariocas na tabela.

Antes desse encontro, os dois times tem compromissos pela Copa do Brasil. O Flu entra em campo nesta terça-feira (12), às 21h30, contra o Operário, no Maracanã. Uma vitória simples garante o Tricolor na próxima fase. O Soberano joga no dia seguinte, quarta-feira (13), às 19h, no Alfredo Jaconi. Um empate é suficiente para garantir a classificação.

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São Paulo tem novidades com atletas em recuperação em reapresentação

O volante Pablo Maia, que passou por cirurgia no dia 10 de abril para corrigir fraturas no nariz e na face, participou do treino com o grupo após trabalhar com a preparação física nos últimos dias.

Enquanto isso, o lateral-direito Lucas Ramon, com lesão na panturrilha esquerda, e o zagueiro Rafael Toloi, que trata dores na mesma região, fizeram exercícios no campo com a fisioterapia. Alan Franco correu no gramado, também sob supervisão dos fisioterapeutas.

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Hulk chega ao Rio e convoca torcida do Fluminense: 'Maracanã lotado'

O atacante Hulk desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (11) para iniciar oficialmente sua trajetória no Fluminense. O jogador chegou ao Aeroporto do Galeão em um jato particular e falou com a imprensa em uma área reservada do terminal.

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Na chegada, Hulk convocou a torcida tricolor para os próximos compromissos no Maracanã e projetou uma grande festa em sua apresentação.



— Já vi uma entrevista do John Kennedy em que ele pediu para que a torcida do Fluzão lotasse o Maracanã, porque a gente sabe que é um jogador a mais. Espero ver o Maracanã lotado para que, se Deus quiser, seja uma linda festa a minha apresentação e, acima de tudo, conquistar os três pontos — afirmou.

Hulk e Zubeldía no CT do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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