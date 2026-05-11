Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Cafu chamou atenção nas redes sociais após uma entrevista à ESPN em que fez comparações diretas entre grandes atacantes do futebol mundial. Durante o quadro de perguntas rápidas, o ex-lateral escolheu Neymar como superior a diversos nomes de destaque do cenário internacional.

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➡️Com ou sem Neymar? Saiba quem está na pré-lista da Seleção Brasileira

Ao longo da entrevista, Cafu foi questionado sobre quem escolheria entre o camisa 10 do Santos e outros atletas. Sem hesitar, o ex-capitão da Seleção Brasileira respondeu sendo direto que seria o craque brasileiro.

A resposta se repetiu diante de comparações com jogadores como Harry Kane, Memphis Depay, Lukaku, Bernardo Silva, Darwin Núñez, Julián Álvarez, Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Messi.

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Quando perguntado sobre Kylian Mbappé, Cafu reforçou sua opinião:

— Neymar, sem sombra de dúvida — afirmou.

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Na sequência, o pentacampeão também colocou o camisa 10 brasileiro acima de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Ao final, Cafu explicou que, em sua visão, apenas um jogador estaria acima de Neymar atualmente:

— Neymar só perde para uma pessoa, no meu ponto de vista, Ronaldinho Gaúcho — concluiu.

Confira em vídeo:

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Com ou sem Neymar? Confira a pré-lista da Seleção Brasileira:

Para os dez jogos — quatro pelas Eliminatórias e seis amistosos —, Ancelotti convocou 56 jogadores e utilizou efetivamente 51. Além disso, há o caso de Neymar, que ainda não foi chamado, mas integrou as listas de pré-convocados da Seleção no último ano; e de Pedro, em alta no Flamengo.

Camisa 10 durante treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Atacantes

Vini Jr, Raphinha, Gabriel Martinelli, João Pedro, Matheus, Rayan, Luiz Henrique, Estêvão, Igor Thiago, Endrick e Neymar.

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