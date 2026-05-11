A ausência de Estêvão na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (11). O técnico Carlo Ancelotti enviou à FIFA a relação inicial de 55 nomes, e a confirmação de que o atacante do Chelsea não estaria foi revelada, no entanto, o Lance! confirmou a informação que oficialmente o jogador estará fora do Mundial pela lesão.

continua após a publicidade

➡️Com lesão, Estêvão fica de fora da pré-lista da Seleção para a Copa do Mundo

Considerado uma das grandes promessas da nova geração da Amarelinha, Estêvão vinha sendo tratado como presença praticamente certa no Mundial. No entanto, uma nova lesão muscular na coxa interrompeu o momento do jovem atacante e encerrou as chances de participação no torneio.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Nas redes sociais, torcedores lamentaram a ausência do jogador e destacaram o impacto técnico que a baixa pode causar na equipe brasileira.

Veja a repercussão:

Como foi a lesão?

A lesão aconteceu durante uma partida da Premier League, quando Estêvão deixou o gramado após apenas 16 minutos. O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, revelou que o brasileiro deixou o vestiário emocionado antes mesmo do diagnóstico oficial.

continua após a publicidade

O problema físico reacende a preocupação em torno da sequência do atacante. Entre fevereiro e março, Estêvão já havia desfalcado o Chelsea em seis partidas por conta de uma lesão muscular semelhante. Após retornar aos gramados, disputou apenas quatro jogos antes de voltar a sentir dores.

➡️Estêvão vira assunto após pré-lista da Seleção para a Copa do Mundo: 'Agora'

Estevão está confirmado fora da Copa do Mundo 2026 (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

Mesmo com pouca idade, o atacante já acumulava protagonismo na chamada "Era Ancelotti". Em sete partidas pela Seleção Brasileira, marcou cinco gols e se consolidou como uma das principais armas ofensivas da equipe. O desempenho fez crescer a expectativa da torcida para vê-lo em sua primeira Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Com ou sem Neymar? Saiba quem está na pré-lista da Seleção Brasileira

Sem Estêvão, a disputa pelas vagas no setor ofensivo da Seleção ganha novos capítulos. Nomes como Luiz Henrique aparecem como favoritos para assumir espaço entre os 26 convocados, enquanto Neymar pode ganhar ainda mais força no planejamento de Ancelotti, especialmente diante das dúvidas físicas envolvendo outros atacantes, como Rodrygo.

🤑 Aposte em gols do Neymar pelo o Santos! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.