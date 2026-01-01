Gabigol retorna ao Santos por empréstimo após acordo com o Cruzeiro

O Santos deve anunciar em breve a primeira contratação da temporada vinda de outro clube. Revelado nas categorias de base do Peixe, Gabriel Barbosa está de volta à Baixada Santista.

continua após a publicidade

Após uma negociação complexa, Gabigol retorna ao Santos para a sua terceira passagem. O atacante chega por empréstimo até o final do ano, com o Cruzeiro arcando com metade do salário, estimado em R$ 2,5 milhões.

Sem clima no clube mineiro após a contratação do técnico Tite e também com o desejo de retornar à Baixada Santista para ficar mais próximo da família, o jogador ainda precisa realizar exames médicos e não tem presença garantida na reapresentação do elenco santista, marcada para esta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

As tratativas ficaram travadas no fim do ano em razão da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Teixeira entendeu que não era o momento adequado para negociar com a diretoria mineira, com a qual mantém boa relação, durante um período decisivo da temporada.

Santos e Cruzeiro, inclusive, se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro, e o Peixe venceu por 3 a 0. Após o apito final, Neymar e Gabigol permaneceram por um longo período conversando no gramado. Os dois são frequentemente vistos juntos, já que Rafaella Santos, irmã do camisa 10 santista, é esposa do atacante.

continua após a publicidade

Outro fator que ajudou na negociação foi a boa relação com o Diretor Executivo do Santos, Alexandre Mattos, que trabalhou recentemente no Cruzeiro.

Gabriel Barbosa retorna ao Santos para terceira passagem no clube. (Foto: Gilson Lobo/Agif/Gazeta Press)

Gabigol no Santos:

Revelado pelo Santos, Gabriel acumula duas passagens pelo clube. Saiu pela primeira vez aos 19 anos, em agosto de 2016, rumo à Inter de Milão, da Itália.

O jogador foi descoberto pelo clube quando morava em São Bernardo. Chegou ao Peixe em 2006 e foi promovido ao profissional em 2013. Ele se despediu em uma entrevista coletiva ao lado da mãe, Lindalva, do pai, Valdemir, e da irmã, Dhiovana.

Na segunda passagem pelo Santos, atuou emprestado pelo clube italiano, aos 22 anos, em 2018. Ele terminou o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro (18 gols) e da Copa do Brasil (quatro gols). Pelo Alvinegro Praiano, foi campeão Paulista em 2015 e 2016, o último título de grande expressão do time.

Em janeiro de 2019, assinou um contrato de cinco temporadas com o Flamengo e, no ano seguinte, registrou uma visita à Vila Belmiro nas redes sociais, o que irritou os torcedores do Rubro-Negro. Depois de seis anos, deixou o clube carioca com 308 jogos, 161 gols, 43 assistências e 13 títulos.