Lingard aparece no BID e é liberado para estrear pelo Corinthians

Fim da espera! O meia-atacante Jesse Lingard, reforço do Corinthians para a temporada, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear pelo clube.

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O jogador foi anunciado no dia seis de março, mas aguardava a regularização da documentação. O Corinthians também espera a emissão do visto de trabalho para atuação no Brasil. À disposição, a expectativa é de que seja relacionado para o duelo contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão, no dia 1 de abril.

Lingard vem trabalhando com o restante do elenco. No Corinthians, o inglês passa por uma "mini" pré-temporada, já que não entra em campo desde novembro do ano passado.

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O jogador, de 33 anos, chega com contrato válido até o fim de 2026, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027 caso cumpra metas estabelecidas no acordo.

Jesse Lingard já foi apresentado oficialmente pelo Corinthians (Foto: Luccas Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Carreira de Lingard

Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace.

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Jesse também disputou a Copa do Mundo FIFA de 2018, na Rússia, e marcou um gol na campanha que terminou com o quarto lugar da Inglaterra.

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Em 2021, foi emprestado ao West Ham e, no ano seguinte, transferiu-se para o Nottingham Forest após o fim do contrato com o United. A primeira experiência fora da Europa foi no FC Seoul, da Coreia do Sul, último clube do atacante antes de chegar ao Timão.

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