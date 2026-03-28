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Torcedores do São Paulo avaliam chegada de novo atacante, do Botafogo

Artur chega para cobrir lacuna deixada por Lucas Moura

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/03/2026
12:19
Atualizado há 1 minutos
Roger Machado, técnico do São Paulo
imagem cameraArtur foi um pedido do técnico Roger Machado (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Gazeta Press)
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Artur, atacante do Botafogo, desembarcou na capital paulista na manhã deste sábado (28), para assinar contrato para defender as cores do São Paulo até o final desta temporada. O acordo do empréstimo prevê opção de compra ao fim do ano. O atacante chega como alternativa para o técnico Roger Machado após a perda de Lucas Moura, por lesão.

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Detalhes da negociação de Artur entre Botafogo e São Paulo

No acordo firmado, o São Paulo pagará a maior parte dos vencimentos de Artur, considerados altos para o Botafogo em relação ao custo-benefício. 

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Artur não vivia um bom momento no Botafogo, e a diretoria, com isso, viu a oportunidade de aliviar a folha de pagamentos e abrir espaço para uma outra contratação no meio do ano, após a Copa do Mundo.

Artur comemora gol pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Artur deixou o Botafogo e assinou com o São Paulo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Artur chega ao São Paulo para ocupar uma lacuna importante e tratada como prioridade pela diretoria do Tricolor na janela. Lucas Moura, que fraturou duas costelas no jogo contra o Atlético-MG, na última semana, tem tempo de recuperação estimado em oito semanas. 

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Último reforço da janela, o jogador chega para cumprir um desejo de Roger Machado: um ponta.

- Roger é meu amigão de longa data, trabalhamos juntos no Bahia. Ele me ligou, falou o projeto e eu não pensei duas vezes. Vindo do São Paulo, não dá para negar! Estou muito feliz e ansioso - disse em entrevista ao portal "Arquibancada Tricolor".

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