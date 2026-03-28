Torcedores do São Paulo avaliam chegada de novo atacante, do Botafogo

Artur, atacante do Botafogo, desembarcou na capital paulista na manhã deste sábado (28), para assinar contrato para defender as cores do São Paulo até o final desta temporada. O acordo do empréstimo prevê opção de compra ao fim do ano. O atacante chega como alternativa para o técnico Roger Machado após a perda de Lucas Moura, por lesão.

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Detalhes da negociação de Artur entre Botafogo e São Paulo

No acordo firmado, o São Paulo pagará a maior parte dos vencimentos de Artur, considerados altos para o Botafogo em relação ao custo-benefício.

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Artur não vivia um bom momento no Botafogo, e a diretoria, com isso, viu a oportunidade de aliviar a folha de pagamentos e abrir espaço para uma outra contratação no meio do ano, após a Copa do Mundo.

Artur deixou o Botafogo e assinou com o São Paulo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Artur chega ao São Paulo para ocupar uma lacuna importante e tratada como prioridade pela diretoria do Tricolor na janela. Lucas Moura, que fraturou duas costelas no jogo contra o Atlético-MG, na última semana, tem tempo de recuperação estimado em oito semanas.

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Último reforço da janela, o jogador chega para cumprir um desejo de Roger Machado: um ponta.

- Roger é meu amigão de longa data, trabalhamos juntos no Bahia. Ele me ligou, falou o projeto e eu não pensei duas vezes. Vindo do São Paulo, não dá para negar! Estou muito feliz e ansioso - disse em entrevista ao portal "Arquibancada Tricolor".