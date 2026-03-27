São Paulo acerta contratação de Artur, do Botafogo, por empréstimo

Botafogo e São Paulo encaminharam o empréstimo do atacante Artur, de 28 anos, até o fim da temporada, com opção de compra. O jogador deixa o Glorioso rumo ao clube paulista, e chega como alternativa para o técnico Roger Machado após a perda de Lucas Moura, que pode ser desfalque por dois meses.

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Os clubes iniciaram as conversas no início da semana, precisando fechar até esta sexta-feira (27), último dia da janela para transferências dentro do país.

No acordo firmado, o São Paulo pagará a maior parte dos vencimentos de Artur, considerados altos para o Botafogo na relação a custo-benefício. O atacante não vivia bom momento com a camisa alvinegra, e a diretoria, com isso, viu a oportunidade de aliviar a folha de pagamentos e abrir espaço para possível investimento por nova peça no meio do ano, após a Copa do Mundo.

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Artur chega ao São Paulo para ocupar uma lacuna importante e tratada como prioridade pela diretoria do Tricolor na janela. Lucas Moura, que fraturou duas costelas no jogo contra o Atlético-MG, na última semana, tem tempo de recuperação estimado em oito semanas. O técnico Roger Machado aprovou o nome do atacante do Botafogo para a sequência de seu trabalho.

Artur não engrenou no Botafogo

Contratado no início de 2025 junto ao Zenit como esperança após a saída de Luiz Henrique, para o próprio clube russo, Artur custou cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 62 milhões). Sua passagem pelo Botafogo foi de 60 jogos, com dez gols marcados e cinco assistências. Ele tem vínculo com o Glorioso até o fim de 2029.

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Na atual temporada, Artur disputou 12 jogos com a camisa do Botafogo e marcou dois gols, sendo um no Carioca e outro no Brasileirão. Ponta pela direita, o jogador perdeu espaço no sistema de Martín Anselmi, que optou por nomes como Jordan Barrera e Matheus Martins.

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