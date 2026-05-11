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Thiago Mendes brinca com Renato Gaúcho após marcar pelo Vasco: 'Vou te mostrar meu DVD'

Volante marcou seu quarto gol na temporada e se aproxima de marca expressiva

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/05/2026
19:53
Antes de marcar o gol da vitória, Thiago Mendes pede apoio da torcida na partida entre Vasco e Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)
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O volante Thiago Mendes foi o grande nome da vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo (10), em São Januário. Além de garantir os três pontos para o Cruz-Maltino, o capitão também chamou atenção fora de campo ao brincar com o técnico Renato Gaúcho nas redes sociais.

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Após a partida, Renato publicou uma mensagem comemorando a boa sequência do Vasco e os resultados recentes da equipe. Nos comentários, Thiago Mendes entrou na brincadeira e provocou o treinador com bom humor:

Thiago Mendes brinca com Renato Gaúcho em postagem nas redes sociais (Foto: Reprodução)
Thiago Mendes brinca com Renato Gaúcho em postagem nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Thiago Mendes vive fase artilheira no Vasco

O gol marcado diante do Athletico-PR também confirmou a grande fase de Thiago Mendes na temporada. O volante chegou a quatro gols em 2026, igualando uma de suas melhores marcas da carreira.

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O jogador já havia anotado quatro gols em outras três temporadas: em 2014, pelo Goiás, em 2016 pelo São Paulo e em 2017/2018 atuando pelo Lille, da França.

Agora, Thiago busca alcançar sua melhor temporada como goleador, registrada em 2017, quando marcou cinco vezes com a camisa do São Paulo. Com a confiança em alta e sendo peça fundamental no meio-campo vascaíno, o volante segue como um dos destaques do time em 2026.

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O jogador volta a campo pelo Cruz-Maltino na próxima quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), pela 5ª fase do Campeonato Brasileiro.

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