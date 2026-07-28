Juventude x Avaí: onde assistir ao vivo, escalações e horário na Série B Equipes se enfrentam pela 20ª rodada do campeonato

O Juventude recebe o Avaí nesta terça-feira (28), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em confronto válido pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos: o time da casa tenta se aproximar do topo da tabela, enquanto os visitantes buscam pontos para sair da zona de rebaixamento. A partida é transmitida pela ESPN e pelo Disney+.📺➡️ Clique para assistir no Disney+



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Ficha do jogo JUV AVA Brasileirão Série B 2026 Data e Hora Local Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Árbitro Lucas Casagrande Assistentes Fernanda Kruger Var José Cláudio Rocha Filho Onde assistir

Onde assistir Juventude x Avaí na Série B

Jogadores do Avaí comemoram gol (Foto: Lucas Rhamon/Avaí)

Os torcedores possuem diversas opções para acompanhar o duelo ao vivo. A transmissão será realizada pelos canais ESPN4 e Xsports, além das plataformas de streaming Disney+ (no plano premium) e Sportynet, no YouTube.

Cenário das equipes

O Juventude, sob o comando de Maurício Barbieri, ocupa a quinta posição na série B e tenta superar a derrota por 4 a 2 para o Botafogo-SP na última rodada. Para este jogo, o técnico da equipe poderá contar com os retornos de Messias e Raí Silva, que cumpriram suspensão.

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Já o Avaí vive um momento de recuperação com o técnico Allan Aal, e já chega a três jogos de invencibilidade desde sua chegada ao clube. Sobre o equilíbrio do campeonato, o treinador da equipe catarinense afirmou que "a Série B talvez seja a única competição que você pode ganhar do primeiro, mas também pode perder do último".

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Prováveis escalações e arbitragem

A equipe gaúcha deve iniciar o confronto com Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan Santos, Lucas Mineiro, Raí Silva, MP e Patryck Lanza; Fábio Lima e Alisson Safira.

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O Avaí terá o retorno do lateral DG e a provável escalação conta com Igor Bohn; Wallison, Allyson, Jefferson Maciel e DG; Zé Ricardo, Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas; Thayllon e Léo Gamalho.

A equipe de arbitragem será comandada por Lucas Casagrande, auxiliado por Fernanda Kruger e Nathan Martins, enquanto o VAR ficará sob responsabilidade de José Cláudio Rocha Filho.

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