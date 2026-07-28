Botafogo regulariza Danilo Pereira para o Campeonato Brasileiro
Atacante de 27 anos pertence ao Rangers, da Escócia, e assinou por empréstimo
Reforço para o ataque do Botafogo anunciado na última semana, Danilo Pereira teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (28) e está apto a estrear. O jogador pode fazer sua primeira exibição com a camisa alvinegra no dia 8 de agosto, no clássico com o Fluminense, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Danilo Pereira, que pertence ao Rangers, da Escócia, assinou com o Glorioso por empréstimo até junho de 2027. A negociação inclui cláusula de obrigação de compra por cumprimento de metas.
A chegada do centroavante acontece após a saída de Chris Ramos, que foi emprestado ao Real Oviedo, da Espanha. Danilo chega para reforçar o setor ofensivo do Botafogo na sequência da temporada e ampliar as opções do técnico Franclim Carvalho.
O centroavante de 27 anos foi o exto reforço confirmado pelo clube nesta janela de transferências. Antes dele, a diretoria anunciou os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón e o volante Domingos Andrade.
Trajetória do novo reforço do Botafogo
Na temporada 2025/2026, Danilo Pereira disputou 40 partidas. Foram 28 jogos pelo Rangers e outros 12 pelo NEC Nijmegen, da Holanda, onde atuou por empréstimo. O atacante marcou cinco gols no período, sendo o mais recente diante do Feyenoord, em abril.
Apesar de pertencer ao clube escocês, o brasileiro terminou a última temporada no futebol holandês antes de acertar sua transferência para o Botafogo.
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Antes de seguir para a Europa, Danilo passou pelas categorias de base de Corinthians, Ponte Preta, Vasco e Santos. Ainda nas divisões de base, foi contratado pelo Ajax, clube que o revelou para o futebol profissional.
Na Holanda, também vestiu as camisas do FC Twente e do Feyenoord antes de ser negociado com o Rangers. Agora, retorna ao futebol brasileiro pela primeira vez como profissional para reforçar o Botafogo na sequência da temporada.
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