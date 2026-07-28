Atlético confirma a saída de três jovens das categorias de base: veja detalhes
Jogadores foram negociados com equipes do exterior
O Atlético anunciou, nesta terça-feira (28), a saída de três jogadores das categorias de base. O atacante Ryan Felipe, o meio-campista Igor Toledo e o lateral-direito Lucas Souza foram negociados e seguirão suas carreiras no futebol internacional.
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Ryan Felipe foi transferido para o Torreense, de Portugal. Já Igor Toledo defenderá o Portimonense, também de Portugal. Lucas Souza, por sua vez, acertou sua ida para o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.
Apesar das negociações, o Atlético não receberá compensação financeira imediata pelas transferências. O clube, no entanto, manteve um percentual dos direitos econômicos dos três atletas visando futuras vendas. Além disso, os contratos preveem o pagamento de valores ao Galo caso os jogadores atinjam metas relacionadas ao número de partidas disputadas pelas equipes profissionais de seus novos clubes.
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Jovens no Atlético
Ryan Felipe chegou ao Atlético em 2024, vindo das categorias de base do São Paulo. Em 2025, disputou 24 partidas e marcou cinco gols. Nesta temporada, porém, participou de apenas cinco jogos pelo time de base.
Igor Toledo também desembarcou na Cidade do Galo em 2025, após passagem pelo Vasco. Desde então, atuou em 20 partidas pela equipe sub-20 do Atlético.
Lucas Souza, de 20 anos, alternou entre a titularidade e o banco de reservas na categoria sub-20. O lateral-direito entrou em campo 16 vezes em 2026 e somou outras 41 partidas na temporada passada, sem chegar a atuar pela equipe principal.
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