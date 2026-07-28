Atlético confirma a saída de três jovens das categorias de base: veja detalhes Jogadores foram negociados com equipes do exterior

O Atlético anunciou, nesta terça-feira (28), a saída de três jogadores das categorias de base. O atacante Ryan Felipe, o meio-campista Igor Toledo e o lateral-direito Lucas Souza foram negociados e seguirão suas carreiras no futebol internacional.

O Atlético anunciou, nesta terça-feira (28), a saída de três jogadores das categorias de base. O atacante Ryan Felipe, o meio-campista Igor Toledo e o lateral-direito Lucas Souza foram negociados e seguirão suas carreiras no futebol internacional.

Ryan Felipe foi transferido para o Torreense, de Portugal. Já Igor Toledo defenderá o Portimonense, também de Portugal. Lucas Souza, por sua vez, acertou sua ida para o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

continua após a publicidade

Apesar das negociações, o Atlético não receberá compensação financeira imediata pelas transferências. O clube, no entanto, manteve um percentual dos direitos econômicos dos três atletas visando futuras vendas. Além disso, os contratos preveem o pagamento de valores ao Galo caso os jogadores atinjam metas relacionadas ao número de partidas disputadas pelas equipes profissionais de seus novos clubes.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Jovens no Atlético

Ryan Felipe chegou ao Atlético em 2024, vindo das categorias de base do São Paulo. Em 2025, disputou 24 partidas e marcou cinco gols. Nesta temporada, porém, participou de apenas cinco jogos pelo time de base.

continua após a publicidade

Igor Toledo também desembarcou na Cidade do Galo em 2025, após passagem pelo Vasco. Desde então, atuou em 20 partidas pela equipe sub-20 do Atlético.

Lucas Souza, de 20 anos, alternou entre a titularidade e o banco de reservas na categoria sub-20. O lateral-direito entrou em campo 16 vezes em 2026 e somou outras 41 partidas na temporada passada, sem chegar a atuar pela equipe principal.

continua após a publicidade

Lucas Souza pelo Atlético (Foto: reprodução)



🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.