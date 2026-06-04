Chegou o dia. Um dos treinadores mais vitoriosos e carismáticos da história do futebol brasileiro estará ao vivo no Fut&Papo desta quinta-feira (4), às 12h, no Lance!TV. Joel Santana participa de uma conversa exclusiva para analisar o momento da Seleção Brasileira, comentar o trabalho de Carlo Ancelotti e avaliar as chances de Neymar liderar o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

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Conhecido pelo jeito irreverente e pelas histórias marcantes dentro e fora dos gramados, o "Papai Joel" também revela quais seleções considera favoritas ao título mundial e relembra momentos especiais de uma carreira repleta de conquistas.

Durante o bate-papo, o treinador abre o jogo sobre suas passagens por Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, clubes onde construiu uma trajetória vencedora e se tornou um dos personagens mais populares do futebol brasileiro.

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Além disso, Joel recorda sua experiência no comando da Seleção da África do Sul, passagem que eternizou seu famoso inglês e o transformou em uma figura conhecida muito além das quatro linhas.

Apresentado pelos jornalistas João Lidington e Marcelo Smigol, o Fut&Papo promete uma conversa leve, recheada de bastidores, curiosidades e opiniões de quem viveu o futebol em alto nível por décadas.

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Joel Santana concedeu entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

Com direção de Marcelo Gorodicht, o programa vai ao ar nesta quinta-feira, às 12h, no Lance!TV.

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